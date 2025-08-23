CotationsSections
Devises / AMLP
AMLP: Alerian MLP ETF

46.97 USD 0.59 (1.24%)
Secteur: Financier Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar

Le taux de change de AMLP a changé de -1.24% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 46.78 et à un maximum de 47.50.

Suivez la dynamique Alerian MLP ETF. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.

Foire Aux Questions

Quel est le prix de l'action AMLP aujourd'hui ?

L'action Alerian MLP ETF est cotée à 46.97 aujourd'hui. Elle se négocie dans -1.24%, a clôturé hier à 47.56 et son volume d'échange a atteint 2439. Le graphique en temps réel du cours de AMLP présente ces mises à jour.

L'action Alerian MLP ETF verse-t-elle des dividendes ?

Alerian MLP ETF est actuellement valorisé à 46.97. La politique de dividendes dépend de l'entreprise, et les investisseurs surveillent également -0.11% et USD. Consultez le graphique en direct pour suivre l'évolution de AMLP.

Comment acheter des actions AMLP ?

Vous pouvez acheter des actions Alerian MLP ETF au cours actuel de 46.97. Les ordres sont généralement placés à proximité de 46.97 ou de 47.27, le 2439 et le -1.05% indiquent l'activité du marché. Suivez l'évolution de AMLP sur le graphique en direct dès aujourd'hui.

Comment investir dans l'action AMLP ?

Investir dans Alerian MLP ETF implique de prendre en compte la fourchette annuelle 43.75 - 53.24 et le prix actuel 46.97. Beaucoup comparent -3.15% et -9.38% avant de passer des ordres à 46.97 ou 47.27. Consultez le graphique du cours de AMLP en temps réel et les variations quotidiennes.

Quels sont les prix les plus élevés de l'action ALERIAN MLP ETF ?

Le cours le plus élevé de ALERIAN MLP ETF l'année dernière était 53.24. Au cours de 43.75 - 53.24, l'action a connu des fluctuations importantes, et la comparaison avec 47.56 permet d'identifier les niveaux de résistance. Suivez la performance de Alerian MLP ETF sur le graphique en temps réel.

Quels sont les prix les plus bas de l'action ALERIAN MLP ETF ?

Le cours le plus bas de ALERIAN MLP ETF (AMLP) sur l'année a été 43.75. Sa comparaison avec 46.97 et 43.75 - 53.24 actuels révèle des points d'entrée potentiels à long terme. Suivez l'évolution de AMLP sur le graphique en direct pour plus de détails.

Quand l'action AMLP a-t-elle été divisée ?

Alerian MLP ETF a connu des fractionnements d'actions par le passé. Ces changements sont visibles dans , 47.56 et -0.11% après les opérations sur titres.

Range quotidien
46.78 47.50
Range Annuel
43.75 53.24
Clôture Précédente
47.56
Ouverture
47.47
Bid
46.97
Ask
47.27
Plus Bas
46.78
Plus Haut
47.50
Volume
2.439 K
Changement quotidien
-1.24%
Changement Mensuel
-3.15%
Changement à 6 Mois
-9.38%
Changement Annuel
-0.11%
30 septembre, mardi
10:00
USD
Discours du gouverneur Jefferson de la Réserve Fédérale
Act
Fcst
Prev
13:00
USD
S&amp;P/CS HPI Composite-20 ans/a
Act
1.8%
Fcst
1.7%
Prev
2.1%
13:00
USD
S&amp;P/CS HPI Composite-20 n.s.a. m/m
Act
-0.3%
Fcst
-0.4%
Prev
0.0%
13:45
USD
Baromètre des entreprises MNI Chicago
Act
Fcst
45.8
Prev
41.5
14:00
USD
Offres d’emploi JOLTS
Act
Fcst
7.326 M
Prev
7.181 M
14:00
USD
Indice CB de confiance des consommateurs
Act
94.2
Fcst
100.7
Prev
97.8