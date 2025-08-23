- Обзор рынка
AMLP: Alerian MLP ETF
Курс AMLP за сегодня изменился на -0.53%. При этом минимальная цена на торгах достигала 46.62, а максимальная — 47.00.
Следите за динамикой Alerian MLP ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций AMLP сегодня?
Alerian MLP ETF (AMLP) сегодня оценивается на уровне 46.72. Инструмент торгуется в пределах -0.53%, вчерашнее закрытие составило 46.97, а торговый объем достиг 533. Всю динамику можно отследить на ценовом графике AMLP в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям Alerian MLP ETF?
Alerian MLP ETF в настоящее время оценивается в 46.72. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -0.64% и USD. Отслеживайте движения AMLP на графике в реальном времени.
Как купить акции AMLP?
Вы можете купить акции Alerian MLP ETF (AMLP) по текущей цене 46.72. Ордера обычно размещаются около 46.72 или 47.02, тогда как 533 и -0.32% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения AMLP на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции AMLP?
Инвестирование в Alerian MLP ETF предполагает учет годового диапазона 43.75 - 53.24 и текущей цены 46.72. Многие сравнивают -3.67% и -9.86% перед размещением ордеров на 46.72 или 47.02. Изучайте ежедневные изменения цены AMLP на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции ALERIAN MLP ETF?
Самая высокая цена ALERIAN MLP ETF (AMLP) за последний год составила 53.24. Акции заметно колебались в пределах 43.75 - 53.24, сравнение с 46.97 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Alerian MLP ETF на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции ALERIAN MLP ETF?
Самая низкая цена ALERIAN MLP ETF (AMLP) за год составила 43.75. Сравнение с текущими 46.72 и 43.75 - 53.24 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения AMLP во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций AMLP?
В прошлом Alerian MLP ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 46.97 и -0.64% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 46.97
- Open
- 46.87
- Bid
- 46.72
- Ask
- 47.02
- Low
- 46.62
- High
- 47.00
- Объем
- 533
- Дневное изменение
- -0.53%
- Месячное изменение
- -3.67%
- 6-месячное изменение
- -9.86%
- Годовое изменение
- -0.64%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
- 1.8%
- Прог.
- 1.7%
- Пред.
- 2.1%
- Акт.
- -0.3%
- Прог.
- -0.4%
- Пред.
- 0.0%
- Акт.
-
- Прог.
- 45.8
- Пред.
- 41.5
- Акт.
-
- Прог.
- 7.326 млн
- Пред.
- 7.181 млн
- Акт.
- 94.2
- Прог.
- 100.7
- Пред.
- 97.8