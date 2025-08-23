КотировкиРазделы
Валюты / AMLP
Назад в Рынок акций США

AMLP: Alerian MLP ETF

46.72 USD 0.25 (0.53%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс AMLP за сегодня изменился на -0.53%. При этом минимальная цена на торгах достигала 46.62, а максимальная — 47.00.

Следите за динамикой Alerian MLP ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

График на весь экран
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Новости AMLP

Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций AMLP сегодня?

Alerian MLP ETF (AMLP) сегодня оценивается на уровне 46.72. Инструмент торгуется в пределах -0.53%, вчерашнее закрытие составило 46.97, а торговый объем достиг 533. Всю динамику можно отследить на ценовом графике AMLP в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям Alerian MLP ETF?

Alerian MLP ETF в настоящее время оценивается в 46.72. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -0.64% и USD. Отслеживайте движения AMLP на графике в реальном времени.

Как купить акции AMLP?

Вы можете купить акции Alerian MLP ETF (AMLP) по текущей цене 46.72. Ордера обычно размещаются около 46.72 или 47.02, тогда как 533 и -0.32% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения AMLP на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции AMLP?

Инвестирование в Alerian MLP ETF предполагает учет годового диапазона 43.75 - 53.24 и текущей цены 46.72. Многие сравнивают -3.67% и -9.86% перед размещением ордеров на 46.72 или 47.02. Изучайте ежедневные изменения цены AMLP на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции ALERIAN MLP ETF?

Самая высокая цена ALERIAN MLP ETF (AMLP) за последний год составила 53.24. Акции заметно колебались в пределах 43.75 - 53.24, сравнение с 46.97 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Alerian MLP ETF на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции ALERIAN MLP ETF?

Самая низкая цена ALERIAN MLP ETF (AMLP) за год составила 43.75. Сравнение с текущими 46.72 и 43.75 - 53.24 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения AMLP во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций AMLP?

В прошлом Alerian MLP ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 46.97 и -0.64% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
46.62 47.00
Годовой диапазон
43.75 53.24
Предыдущее закрытие
46.97
Open
46.87
Bid
46.72
Ask
47.02
Low
46.62
High
47.00
Объем
533
Дневное изменение
-0.53%
Месячное изменение
-3.67%
6-месячное изменение
-9.86%
Годовое изменение
-0.64%
30 сентября, вторник
10:00
USD
Выступление управляющего ФРС Джефферсона
Акт.
Прог.
Пред.
13:00
USD
Композитный индекс цен на жильё S&P/CS Composite-20 г/г
Акт.
1.8%
Прог.
1.7%
Пред.
2.1%
13:00
USD
Композитный индекс цен на жильё S&P/CS Composite-20 без учета сезонных колебаний м/м
Акт.
-0.3%
Прог.
-0.4%
Пред.
0.0%
13:45
USD
Бизнес-барометр Чикаго от MNI
Акт.
Прог.
45.8
Пред.
41.5
14:00
USD
Число открытых вакансий на рынке труда
Акт.
Прог.
7.326 млн
Пред.
7.181 млн
14:00
USD
Индекс доверия потребителей от CB
Акт.
94.2
Прог.
100.7
Пред.
97.8