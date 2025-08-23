- Übersicht
AMLP: Alerian MLP ETF
Der Wechselkurs von AMLP hat sich für heute um -0.28% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 46.62 bis zu einem Hoch von 47.00 gehandelt.
Verfolgen Sie die Alerian MLP ETF-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
AMLP News
Häufige Fragen
Wie ist der Aktienkurs von AMLP heute?
Die Aktie von Alerian MLP ETF (AMLP) notiert heute bei 46.84. Sie wird innerhalb einer Spanne von -0.28% gehandelt, der gestrige Schlusskurs lag bei 46.97 und das Handelsvolumen erreichte 2793. Das Live-Chart von AMLP zeigt diese Aktualisierungen.
Zahlt die Aktie AMLP Dividenden?
Alerian MLP ETF wird derzeit mit 46.84 bewertet. Die Dividendenpolitik hängt vom jeweiligen Unternehmen ab, während Anleger auch -0.38% und USD im Auge behalten. Sehen Sie sich das Chart live an, um die Bewegungen von AMLP zu verfolgen.
Wie kaufe ich AMLP-Aktien?
Sie können Aktien von Alerian MLP ETF (AMLP) zum aktuellen Kurs von 46.84 kaufen. Aufträge werden in der Regel nahe 46.84 oder 47.14 platziert, während 2793 und -0.06% die Marktaktivität widerspiegeln. Verfolgen Sie heute die Aktualisierungen von AMLP auf dem Live-Chart.
Wie investiert man in AMLP-Aktien?
Bei einer Investition in Alerian MLP ETF müssen die jährliche Spanne 43.75 - 53.24 und der aktuelle Kurs 46.84 berücksichtigt werden. Viele vergleichen -3.42% und -9.63%, bevor sie Orders zu 46.84 oder 47.14 platzieren. Entdecken Sie den Live-Chart mit den täglichen Kursänderungen von AMLP.
Was sind die höchsten Kurse der Aktie von ALERIAN MLP ETF?
Der höchste Kurs von ALERIAN MLP ETF (AMLP) im vergangenen Jahr lag bei 53.24. Innerhalb von 43.75 - 53.24 schwankte die Aktie deutlich, und ein Vergleich mit 46.97 hilft dabei, Widerstandsniveaus zu erkennen. Verfolgen Sie die Entwicklung von Alerian MLP ETF mithilfe des Live-Charts.
Was sind die niedrigsten Kurse der Aktie von ALERIAN MLP ETF?
Der niedrigste Kurs von ALERIAN MLP ETF (AMLP) im Laufe des Jahres betrug 43.75. Ein Vergleich mit dem aktuellen Kurs 46.84 und der Spanne 43.75 - 53.24 zeigt potenzielle, langfristige Einstiegspunkte auf. Beobachten Sie die Bewegungen von AMLP live auf dem Chart, um weitere Details zu erfahren.
Wann fand der Aktiensplit von AMLP statt?
Alerian MLP ETF hat in der Vergangenheit Aktiensplits durchgeführt. Diese Änderungen sind in , 46.97 und -0.38% nach den Kapitalmaßnahmen sichtbar.
- Vorheriger Schlusskurs
- 46.97
- Eröffnung
- 46.87
- Bid
- 46.84
- Ask
- 47.14
- Tief
- 46.62
- Hoch
- 47.00
- Volumen
- 2.793 K
- Tagesänderung
- -0.28%
- Monatsänderung
- -3.42%
- 6-Monatsänderung
- -9.63%
- Jahresänderung
- -0.38%
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- Akt
- 1.8%
- Erw
- 1.7%
- Vorh
- 2.1%
- Akt
- -0.3%
- Erw
- -0.4%
- Vorh
- 0.0%
- Akt
-
- Erw
- 45.8
- Vorh
- 41.5
- Akt
-
- Erw
- 7.326 M
- Vorh
- 7.181 M
- Akt
- 94.2
- Erw
- 100.7
- Vorh
- 97.8