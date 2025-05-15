Moedas / AKTX
AKTX: Akari Therapeutics Plc - American Depositary Shares
0.89 USD 0.10 (12.66%)
Setor: Cuidados de saúde Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do AKTX para hoje mudou para 12.66%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 0.88 e o mais alto foi 0.89.
Veja a dinâmica do par de moedas Akari Therapeutics Plc - American Depositary Shares. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
AKTX Notícias
- Akari Therapeutics registra patente para nova abordagem de tratamento contra o câncer
- Akari Therapeutics files patent for novel cancer treatment approach
- H.C. Wainwright reiterates Buy rating on Akari Therapeutics stock at $1.60
- Akari Therapeutics completes $2.8 million note offering and extends warrant terms
- Akari Therapeutics advances cancer-fighting ADC technology with PH1 payload
- Maxim Group initiates coverage on Akari Therapeutics stock with Buy rating
- Akari Therapeutics shareholders approve equity plan increase and director elections
- Akari Therapeutics Releases Virtual Investor What This Means Segment Highlighting its Recently Granted India Patent
- Akari Therapeutics secures Indian patent for cancer drug payload
- Akari Therapeutics Releases Meet the Team Video Featuring Recently Appointed Mark F. Kubik, Head of Business Development “ Oncology
- Akari Therapeutics to Present at LIVE! with Webull Corporate Connect: Virtual Biotech Investment Webinar
- Corbus Pharmaceuticals Names Industry Veteran Rachelle Jacques as Board Chair
- Akari Therapeutics Reports First Quarter 2025 Financial Results and Provides Corporate Update
Faixa diária
0.88 0.89
Faixa anual
0.57 3.70
- Fechamento anterior
- 0.79
- Open
- 0.88
- Bid
- 0.89
- Ask
- 1.19
- Low
- 0.88
- High
- 0.89
- Volume
- 34
- Mudança diária
- 12.66%
- Mudança mensal
- 15.58%
- Mudança de 6 meses
- -28.23%
- Mudança anual
- -67.99%
