Divisas / AKTX
AKTX: Akari Therapeutics Plc - American Depositary Shares
0.79 USD 0.03 (3.95%)
Sector: Atención Sanitaria Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de AKTX de hoy ha cambiado un 3.95%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 0.68, mientras que el máximo ha alcanzado 0.83.
Siga la dinámica de la pareja de divisas Akari Therapeutics Plc - American Depositary Shares. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
AKTX News
- Akari Therapeutics patenta nuevo enfoque para tratamiento contra el cáncer
- Akari Therapeutics files patent for novel cancer treatment approach
- H.C. Wainwright reiterates Buy rating on Akari Therapeutics stock at $1.60
- Akari Therapeutics completes $2.8 million note offering and extends warrant terms
- Akari Therapeutics advances cancer-fighting ADC technology with PH1 payload
- Maxim Group initiates coverage on Akari Therapeutics stock with Buy rating
- Akari Therapeutics shareholders approve equity plan increase and director elections
- Akari Therapeutics Releases Virtual Investor What This Means Segment Highlighting its Recently Granted India Patent
- Akari Therapeutics secures Indian patent for cancer drug payload
- Akari Therapeutics Releases Meet the Team Video Featuring Recently Appointed Mark F. Kubik, Head of Business Development “ Oncology
- Akari Therapeutics to Present at LIVE! with Webull Corporate Connect: Virtual Biotech Investment Webinar
- Corbus Pharmaceuticals Names Industry Veteran Rachelle Jacques as Board Chair
- Akari Therapeutics Reports First Quarter 2025 Financial Results and Provides Corporate Update
Rango diario
0.68 0.83
Rango anual
0.57 3.70
- Cierres anteriores
- 0.76
- Open
- 0.72
- Bid
- 0.79
- Ask
- 1.09
- Low
- 0.68
- High
- 0.83
- Volumen
- 826
- Cambio diario
- 3.95%
- Cambio mensual
- 2.60%
- Cambio a 6 meses
- -36.29%
- Cambio anual
- -71.58%
18 septiembre, jueves
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 3.7
- Prev.
- -0.3
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 7.6
- Prev.
- 5.9
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 282 K
- Prev.
- 263 K
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 1.935 M
- Prev.
- 1.939 M
14:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- -0.2%
- Prev.
- -0.1%
17:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- 1.985%
20:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- $123.1 B
- Prev.
- $150.8 B