QuotazioniSezioni
Valute / AKTX
Tornare a Azioni

AKTX: Akari Therapeutics Plc - American Depositary Shares

0.81 USD 0.01 (1.25%)
Settore: Salute Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio AKTX ha avuto una variazione del 1.25% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 0.80 e ad un massimo di 0.85.

Segui le dinamiche di Akari Therapeutics Plc - American Depositary Shares. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Grafico a schermo intero
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

AKTX News

Intervallo Giornaliero
0.80 0.85
Intervallo Annuale
0.57 3.70
Chiusura Precedente
0.80
Apertura
0.80
Bid
0.81
Ask
1.11
Minimo
0.80
Massimo
0.85
Volume
27
Variazione giornaliera
1.25%
Variazione Mensile
5.19%
Variazione Semestrale
-34.68%
Variazione Annuale
-70.86%
20 settembre, sabato