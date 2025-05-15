Valute / AKTX
AKTX: Akari Therapeutics Plc - American Depositary Shares
0.81 USD 0.01 (1.25%)
Settore: Salute Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio AKTX ha avuto una variazione del 1.25% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 0.80 e ad un massimo di 0.85.
Segui le dinamiche di Akari Therapeutics Plc - American Depositary Shares. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
AKTX News
- Akari Therapeutics deposita brevetto per un nuovo approccio al trattamento del cancro
- Akari Therapeutics files patent for novel cancer treatment approach
- H.C. Wainwright reiterates Buy rating on Akari Therapeutics stock at $1.60
- Akari Therapeutics completes $2.8 million note offering and extends warrant terms
- Akari Therapeutics advances cancer-fighting ADC technology with PH1 payload
- Maxim Group initiates coverage on Akari Therapeutics stock with Buy rating
- Akari Therapeutics shareholders approve equity plan increase and director elections
- Akari Therapeutics Releases Virtual Investor What This Means Segment Highlighting its Recently Granted India Patent
- Akari Therapeutics secures Indian patent for cancer drug payload
- Akari Therapeutics Releases Meet the Team Video Featuring Recently Appointed Mark F. Kubik, Head of Business Development “ Oncology
- Akari Therapeutics to Present at LIVE! with Webull Corporate Connect: Virtual Biotech Investment Webinar
- Corbus Pharmaceuticals Names Industry Veteran Rachelle Jacques as Board Chair
- Akari Therapeutics Reports First Quarter 2025 Financial Results and Provides Corporate Update
Intervallo Giornaliero
0.80 0.85
Intervallo Annuale
0.57 3.70
- Chiusura Precedente
- 0.80
- Apertura
- 0.80
- Bid
- 0.81
- Ask
- 1.11
- Minimo
- 0.80
- Massimo
- 0.85
- Volume
- 27
- Variazione giornaliera
- 1.25%
- Variazione Mensile
- 5.19%
- Variazione Semestrale
- -34.68%
- Variazione Annuale
- -70.86%
20 settembre, sabato