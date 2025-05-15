Devises / AKTX
AKTX: Akari Therapeutics Plc - American Depositary Shares
0.81 USD 0.01 (1.25%)
Secteur: Soins de Santé Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar
Le taux de change de AKTX a changé de 1.25% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 0.80 et à un maximum de 0.85.
Suivez la dynamique Akari Therapeutics Plc - American Depositary Shares. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
AKTX Nouvelles
- Akari Therapeutics dépose un brevet pour une nouvelle approche de traitement du cancer
- Akari Therapeutics files patent for novel cancer treatment approach
- H.C. Wainwright reiterates Buy rating on Akari Therapeutics stock at $1.60
- Akari Therapeutics completes $2.8 million note offering and extends warrant terms
- Akari Therapeutics advances cancer-fighting ADC technology with PH1 payload
- Maxim Group initiates coverage on Akari Therapeutics stock with Buy rating
- Akari Therapeutics shareholders approve equity plan increase and director elections
- Akari Therapeutics Releases Virtual Investor What This Means Segment Highlighting its Recently Granted India Patent
- Akari Therapeutics secures Indian patent for cancer drug payload
- Akari Therapeutics Releases Meet the Team Video Featuring Recently Appointed Mark F. Kubik, Head of Business Development “ Oncology
- Akari Therapeutics to Present at LIVE! with Webull Corporate Connect: Virtual Biotech Investment Webinar
- Corbus Pharmaceuticals Names Industry Veteran Rachelle Jacques as Board Chair
- Akari Therapeutics Reports First Quarter 2025 Financial Results and Provides Corporate Update
Range quotidien
0.80 0.85
Range Annuel
0.57 3.70
- Clôture Précédente
- 0.80
- Ouverture
- 0.80
- Bid
- 0.81
- Ask
- 1.11
- Plus Bas
- 0.80
- Plus Haut
- 0.85
- Volume
- 27
- Changement quotidien
- 1.25%
- Changement Mensuel
- 5.19%
- Changement à 6 Mois
- -34.68%
- Changement Annuel
- -70.86%
20 septembre, samedi