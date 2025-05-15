통화 / AKTX
AKTX: Akari Therapeutics Plc - American Depositary Shares
0.81 USD 0.01 (1.25%)
부문: 헬스케어 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
AKTX 환율이 오늘 1.25%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 0.80이고 고가는 0.85이었습니다.
Akari Therapeutics Plc - American Depositary Shares 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
AKTX News
- 아카리 테라퓨틱스, 새로운 암 치료 접근법 특허 출원
- Akari Therapeutics files patent for novel cancer treatment approach
- H.C. Wainwright reiterates Buy rating on Akari Therapeutics stock at $1.60
- Akari Therapeutics completes $2.8 million note offering and extends warrant terms
- Akari Therapeutics advances cancer-fighting ADC technology with PH1 payload
- Maxim Group initiates coverage on Akari Therapeutics stock with Buy rating
- Akari Therapeutics shareholders approve equity plan increase and director elections
- Akari Therapeutics Releases Virtual Investor What This Means Segment Highlighting its Recently Granted India Patent
- Akari Therapeutics secures Indian patent for cancer drug payload
- Akari Therapeutics Releases Meet the Team Video Featuring Recently Appointed Mark F. Kubik, Head of Business Development “ Oncology
- Akari Therapeutics to Present at LIVE! with Webull Corporate Connect: Virtual Biotech Investment Webinar
- Corbus Pharmaceuticals Names Industry Veteran Rachelle Jacques as Board Chair
- Akari Therapeutics Reports First Quarter 2025 Financial Results and Provides Corporate Update
일일 변동 비율
0.80 0.85
년간 변동
0.57 3.70
- 이전 종가
- 0.80
- 시가
- 0.80
- Bid
- 0.81
- Ask
- 1.11
- 저가
- 0.80
- 고가
- 0.85
- 볼륨
- 27
- 일일 변동
- 1.25%
- 월 변동
- 5.19%
- 6개월 변동
- -34.68%
- 년간 변동율
- -70.86%
