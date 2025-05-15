КотировкиРазделы
AKTX: Akari Therapeutics Plc - American Depositary Shares

0.76 USD 0.02 (2.56%)
Сектор: Здравоохранение Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс AKTX за сегодня изменился на -2.56%. При этом минимальная цена на торгах достигала 0.75, а максимальная — 0.80.

  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Дневной диапазон
0.75 0.80
Годовой диапазон
0.57 3.70
Предыдущее закрытие
0.78
Open
0.78
Bid
0.76
Ask
1.06
Low
0.75
High
0.80
Объем
66
Дневное изменение
-2.56%
Месячное изменение
-1.30%
6-месячное изменение
-38.71%
Годовое изменение
-72.66%
17 сентября, среда
12:30
USD
Объём строительства новых домов
Акт.
Прог.
1.322 млн
Пред.
1.428 млн
12:30
USD
Разрешения на строительство
Акт.
Прог.
1.394 млн
Пред.
1.354 млн
12:30
USD
Объём строительства новых домов м/м
Акт.
Прог.
-6.4%
Пред.
5.2%
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти от EIA
Акт.
Прог.
-1.708 млн
Пред.
3.939 млн
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти в Кушинге от EIA
Акт.
Прог.
0.154 млн
Пред.
-0.365 млн
18:00
USD
Заявление FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Публикация экономических прогнозов FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Решение ФРС по процентной ставке
Акт.
Прог.
Пред.
4.50%
18:30
USD
Пресс-конференция FOMC
Акт.
Прог.
Пред.