Валюты / AKTX
AKTX: Akari Therapeutics Plc - American Depositary Shares
0.76 USD 0.02 (2.56%)
Сектор: Здравоохранение Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс AKTX за сегодня изменился на -2.56%. При этом минимальная цена на торгах достигала 0.75, а максимальная — 0.80.
Следите за динамикой Akari Therapeutics Plc - American Depositary Shares. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Новости AKTX
Дневной диапазон
0.75 0.80
Годовой диапазон
0.57 3.70
- Предыдущее закрытие
- 0.78
- Open
- 0.78
- Bid
- 0.76
- Ask
- 1.06
- Low
- 0.75
- High
- 0.80
- Объем
- 66
- Дневное изменение
- -2.56%
- Месячное изменение
- -1.30%
- 6-месячное изменение
- -38.71%
- Годовое изменение
- -72.66%
