AKTX: Akari Therapeutics Plc - American Depositary Shares
0.80 USD 0.01 (1.27%)
Sektor: Gesundheitswesen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von AKTX hat sich für heute um 1.27% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 0.78 bis zu einem Hoch von 0.89 gehandelt.
Verfolgen Sie die Akari Therapeutics Plc - American Depositary Shares-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Tagesspanne
0.78 0.89
Jahresspanne
0.57 3.70
- Vorheriger Schlusskurs
- 0.79
- Eröffnung
- 0.88
- Bid
- 0.80
- Ask
- 1.10
- Tief
- 0.78
- Hoch
- 0.89
- Volumen
- 593
- Tagesänderung
- 1.27%
- Monatsänderung
- 3.90%
- 6-Monatsänderung
- -35.48%
- Jahresänderung
- -71.22%
