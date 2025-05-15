货币 / AKTX
AKTX: Akari Therapeutics Plc - American Depositary Shares
0.74 USD 0.02 (2.63%)
版块: 医疗保健 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日AKTX汇率已更改-2.63%。当日，交易品种以低点0.68和高点0.74进行交易。
关注Akari Therapeutics Plc - American Depositary Shares动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
AKTX新闻
- Akari Therapeutics为新型癌症治疗方法申请专利
- Akari Therapeutics files patent for novel cancer treatment approach
- H.C. Wainwright reiterates Buy rating on Akari Therapeutics stock at $1.60
- Akari Therapeutics completes $2.8 million note offering and extends warrant terms
- Akari Therapeutics advances cancer-fighting ADC technology with PH1 payload
- Maxim Group initiates coverage on Akari Therapeutics stock with Buy rating
- Akari Therapeutics shareholders approve equity plan increase and director elections
- Akari Therapeutics Releases Virtual Investor What This Means Segment Highlighting its Recently Granted India Patent
- Akari Therapeutics secures Indian patent for cancer drug payload
- Akari Therapeutics Releases Meet the Team Video Featuring Recently Appointed Mark F. Kubik, Head of Business Development “ Oncology
- Akari Therapeutics to Present at LIVE! with Webull Corporate Connect: Virtual Biotech Investment Webinar
- Corbus Pharmaceuticals Names Industry Veteran Rachelle Jacques as Board Chair
- Akari Therapeutics Reports First Quarter 2025 Financial Results and Provides Corporate Update
日范围
0.68 0.74
年范围
0.57 3.70
- 前一天收盘价
- 0.76
- 开盘价
- 0.72
- 卖价
- 0.74
- 买价
- 1.04
- 最低价
- 0.68
- 最高价
- 0.74
- 交易量
- 137
- 日变化
- -2.63%
- 月变化
- -3.90%
- 6个月变化
- -40.32%
- 年变化
- -73.38%
17 九月, 星期三
12:30
USD
- 实际值
- 1.307 M
- 预测值
- 1.322 M
- 前值
- 1.429 M
12:30
USD
- 实际值
- 1.312 M
- 预测值
- 1.394 M
- 前值
- 1.362 M
12:30
USD
- 实际值
- -8.5%
- 预测值
- -6.4%
- 前值
- 3.4%
14:30
USD
- 实际值
- -9.285 M
- 预测值
- -1.708 M
- 前值
- 3.939 M
14:30
USD
- 实际值
- -0.296 M
- 预测值
- 0.154 M
- 前值
- -0.365 M
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 4.50%
18:30
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值