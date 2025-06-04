Moedas / AKAN
AKAN: Akanda Corp
3.62 USD 0.17 (4.93%)
Setor: Cuidados de saúde Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do AKAN para hoje mudou para 4.93%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 3.37 e o mais alto foi 3.66.
Veja a dinâmica do par de moedas Akanda Corp. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
AKAN Notícias
- Akanda garante US$ 12 milhões por meio de notas conversíveis em colocação privada
- Akanda secures $12 million through convertible notes in private placement
- Upcoming Stock Splits This Week (August 25 to August 29) – Stay Invested - TipRanks.com
- Akanda to implement 1-for-3.125 reverse stock split next week
- Coloured Ties Capital Inc. Announces Private Placement for Gross Proceeds of up to $750,000
Faixa diária
3.37 3.66
Faixa anual
0.61 4.39
- Fechamento anterior
- 3.45
- Open
- 3.45
- Bid
- 3.62
- Ask
- 3.92
- Low
- 3.37
- High
- 3.66
- Volume
- 85
- Mudança diária
- 4.93%
- Mudança mensal
- -2.43%
- Mudança de 6 meses
- 166.18%
- Mudança anual
- 212.07%
