货币 / AKAN
AKAN: Akanda Corp
3.45 USD 0.05 (1.47%)
版块: 医疗保健 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日AKAN汇率已更改1.47%。当日，交易品种以低点3.31和高点3.70进行交易。
关注Akanda Corp动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
AKAN新闻
- Akanda通过私募可转换债券筹集1200万美元
- Akanda secures $12 million through convertible notes in private placement
- Upcoming Stock Splits This Week (August 25 to August 29) – Stay Invested - TipRanks.com
- Akanda to implement 1-for-3.125 reverse stock split next week
- Coloured Ties Capital Inc. Announces Private Placement for Gross Proceeds of up to $750,000
日范围
3.31 3.70
年范围
0.61 4.39
- 前一天收盘价
- 3.40
- 开盘价
- 3.42
- 卖价
- 3.45
- 买价
- 3.75
- 最低价
- 3.31
- 最高价
- 3.70
- 交易量
- 97
- 日变化
- 1.47%
- 月变化
- -7.01%
- 6个月变化
- 153.68%
- 年变化
- 197.41%
17 九月, 星期三
12:30
USD
- 实际值
- 1.307 M
- 预测值
- 1.322 M
- 前值
- 1.429 M
12:30
USD
- 实际值
- 1.312 M
- 预测值
- 1.394 M
- 前值
- 1.362 M
12:30
USD
- 实际值
- -8.5%
- 预测值
- -6.4%
- 前值
- 3.4%
14:30
USD
- 实际值
- -9.285 M
- 预测值
- -1.708 M
- 前值
- 3.939 M
14:30
USD
- 实际值
- -0.296 M
- 预测值
- 0.154 M
- 前值
- -0.365 M
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
- 4.25%
- 预测值
- 前值
- 4.50%
18:30
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值