通貨 / AKAN
AKAN: Akanda Corp
3.62 USD 0.17 (4.93%)
セクター: ヘルスケア ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
AKANの今日の為替レートは、4.93%変化しました。日中、通貨は1あたり3.37の安値と3.66の高値で取引されました。
Akanda Corpダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
AKAN News
- Akanda、プライベートプレースメントで転換社債により1200万ドルを調達
- Akanda secures $12 million through convertible notes in private placement
- Upcoming Stock Splits This Week (August 25 to August 29) – Stay Invested - TipRanks.com
- Akanda to implement 1-for-3.125 reverse stock split next week
- Coloured Ties Capital Inc. Announces Private Placement for Gross Proceeds of up to $750,000
1日のレンジ
3.37 3.66
1年のレンジ
0.61 4.39
- 以前の終値
- 3.45
- 始値
- 3.45
- 買値
- 3.62
- 買値
- 3.92
- 安値
- 3.37
- 高値
- 3.66
- 出来高
- 85
- 1日の変化
- 4.93%
- 1ヶ月の変化
- -2.43%
- 6ヶ月の変化
- 166.18%
- 1年の変化
- 212.07%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 416
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 539
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 261.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 81.8 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- -173.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 25.5 K