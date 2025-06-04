Валюты / AKAN
AKAN: Akanda Corp
3.40 USD 0.07 (2.10%)
Сектор: Здравоохранение Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс AKAN за сегодня изменился на 2.10%. При этом минимальная цена на торгах достигала 3.30, а максимальная — 3.63.
Следите за динамикой Akanda Corp. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Новости AKAN
- Akanda привлекает $12 млн через конвертируемые облигации в рамках частного размещения
- Akanda secures $12 million through convertible notes in private placement
- Upcoming Stock Splits This Week (August 25 to August 29) – Stay Invested - TipRanks.com
- Akanda to implement 1-for-3.125 reverse stock split next week
- Coloured Ties Capital Inc. Announces Private Placement for Gross Proceeds of up to $750,000
Дневной диапазон
3.30 3.63
Годовой диапазон
0.61 4.39
- Предыдущее закрытие
- 3.33
- Open
- 3.38
- Bid
- 3.40
- Ask
- 3.70
- Low
- 3.30
- High
- 3.63
- Объем
- 44
- Дневное изменение
- 2.10%
- Месячное изменение
- -8.36%
- 6-месячное изменение
- 150.00%
- Годовое изменение
- 193.10%
