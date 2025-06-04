Devises / AKAN
AKAN: Akanda Corp
3.52 USD 0.10 (2.76%)
Secteur: Soins de Santé Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar
Le taux de change de AKAN a changé de -2.76% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 3.50 et à un maximum de 3.59.
Suivez la dynamique Akanda Corp. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
AKAN Nouvelles
- Akanda obtient 12 millions $ par le biais de billets convertibles dans un placement privé
- Akanda secures $12 million through convertible notes in private placement
- Upcoming Stock Splits This Week (August 25 to August 29) – Stay Invested - TipRanks.com
- Akanda to implement 1-for-3.125 reverse stock split next week
- Coloured Ties Capital Inc. Announces Private Placement for Gross Proceeds of up to $750,000
Range quotidien
3.50 3.59
Range Annuel
0.61 4.39
- Clôture Précédente
- 3.62
- Ouverture
- 3.55
- Bid
- 3.52
- Ask
- 3.82
- Plus Bas
- 3.50
- Plus Haut
- 3.59
- Volume
- 20
- Changement quotidien
- -2.76%
- Changement Mensuel
- -5.12%
- Changement à 6 Mois
- 158.82%
- Changement Annuel
- 203.45%
20 septembre, samedi