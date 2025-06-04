Divisas / AKAN
AKAN: Akanda Corp
3.45 USD 0.05 (1.47%)
Sector: Atención Sanitaria Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de AKAN de hoy ha cambiado un 1.47%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 3.31, mientras que el máximo ha alcanzado 3.70.
Siga la dinámica de la pareja de divisas Akanda Corp. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
AKAN News
- Akanda obtiene $12 millones mediante notas convertibles en colocación privada
- Akanda obtiene 12 millones de dólares mediante pagarés convertibles en colocación privada
- Akanda secures $12 million through convertible notes in private placement
- Upcoming Stock Splits This Week (August 25 to August 29) – Stay Invested - TipRanks.com
- Akanda to implement 1-for-3.125 reverse stock split next week
- Coloured Ties Capital Inc. Announces Private Placement for Gross Proceeds of up to $750,000
Rango diario
3.31 3.70
Rango anual
0.61 4.39
- Cierres anteriores
- 3.40
- Open
- 3.42
- Bid
- 3.45
- Ask
- 3.75
- Low
- 3.31
- High
- 3.70
- Volumen
- 97
- Cambio diario
- 1.47%
- Cambio mensual
- -7.01%
- Cambio a 6 meses
- 153.68%
- Cambio anual
- 197.41%
18 septiembre, jueves
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 3.7
- Prev.
- -0.3
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 7.6
- Prev.
- 5.9
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 282 K
- Prev.
- 263 K
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 1.935 M
- Prev.
- 1.939 M
14:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- -0.2%
- Prev.
- -0.1%
17:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- 1.985%
20:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- $123.1 B
- Prev.
- $150.8 B