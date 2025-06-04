Währungen / AKAN
AKAN: Akanda Corp
3.50 USD 0.12 (3.31%)
Sektor: Gesundheitswesen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von AKAN hat sich für heute um -3.31% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 3.50 bis zu einem Hoch von 3.59 gehandelt.
Verfolgen Sie die Akanda Corp-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
AKAN News
- Akanda sichert sich 12 Mio. USD über Wandelanleihen aus Privatplatzierung
- Akanda secures $12 million through convertible notes in private placement
- Upcoming Stock Splits This Week (August 25 to August 29) – Stay Invested - TipRanks.com
- Akanda to implement 1-for-3.125 reverse stock split next week
- Coloured Ties Capital Inc. Announces Private Placement for Gross Proceeds of up to $750,000
Tagesspanne
3.50 3.59
Jahresspanne
0.61 4.39
- Vorheriger Schlusskurs
- 3.62
- Eröffnung
- 3.55
- Bid
- 3.50
- Ask
- 3.80
- Tief
- 3.50
- Hoch
- 3.59
- Volumen
- 16
- Tagesänderung
- -3.31%
- Monatsänderung
- -5.66%
- 6-Monatsänderung
- 157.35%
- Jahresänderung
- 201.72%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
- 418
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
- 542
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K