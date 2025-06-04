KurseKategorien
AKAN
AKAN: Akanda Corp

3.50 USD 0.12 (3.31%)
Sektor: Gesundheitswesen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von AKAN hat sich für heute um -3.31% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 3.50 bis zu einem Hoch von 3.59 gehandelt.

Verfolgen Sie die Akanda Corp-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

AKAN News

Tagesspanne
3.50 3.59
Jahresspanne
0.61 4.39
Vorheriger Schlusskurs
3.62
Eröffnung
3.55
Bid
3.50
Ask
3.80
Tief
3.50
Hoch
3.59
Volumen
16
Tagesänderung
-3.31%
Monatsänderung
-5.66%
6-Monatsänderung
157.35%
Jahresänderung
201.72%
