통화 / AKAN
AKAN: Akanda Corp
3.52 USD 0.10 (2.76%)
부문: 헬스케어 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
AKAN 환율이 오늘 -2.76%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 3.50이고 고가는 3.59이었습니다.
Akanda Corp 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
AKAN News
- Akanda Corp, 사모로 1200만 달러 조달
- Akanda secures $12 million through convertible notes in private placement
- Upcoming Stock Splits This Week (August 25 to August 29) – Stay Invested - TipRanks.com
- Akanda to implement 1-for-3.125 reverse stock split next week
- Coloured Ties Capital Inc. Announces Private Placement for Gross Proceeds of up to $750,000
일일 변동 비율
3.50 3.59
년간 변동
0.61 4.39
- 이전 종가
- 3.62
- 시가
- 3.55
- Bid
- 3.52
- Ask
- 3.82
- 저가
- 3.50
- 고가
- 3.59
- 볼륨
- 20
- 일일 변동
- -2.76%
- 월 변동
- -5.12%
- 6개월 변동
- 158.82%
- 년간 변동율
- 203.45%
20 9월, 토요일