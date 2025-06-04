Valute / AKAN
AKAN: Akanda Corp
3.52 USD 0.10 (2.76%)
Settore: Salute Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio AKAN ha avuto una variazione del -2.76% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 3.50 e ad un massimo di 3.59.
Segui le dinamiche di Akanda Corp. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
- M5
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
AKAN News
- Akanda ottiene 12 milioni di dollari tramite obbligazioni convertibili in posizionamento privato
- Akanda secures $12 million through convertible notes in private placement
- Upcoming Stock Splits This Week (August 25 to August 29) – Stay Invested - TipRanks.com
- Akanda to implement 1-for-3.125 reverse stock split next week
- Coloured Ties Capital Inc. Announces Private Placement for Gross Proceeds of up to $750,000
Intervallo Giornaliero
3.50 3.59
Intervallo Annuale
0.61 4.39
- Chiusura Precedente
- 3.62
- Apertura
- 3.55
- Bid
- 3.52
- Ask
- 3.82
- Minimo
- 3.50
- Massimo
- 3.59
- Volume
- 20
- Variazione giornaliera
- -2.76%
- Variazione Mensile
- -5.12%
- Variazione Semestrale
- 158.82%
- Variazione Annuale
- 203.45%
21 settembre, domenica