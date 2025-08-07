Moedas / AKAM
AKAM: Akamai Technologies Inc
75.84 USD 0.54 (0.71%)
Setor: Tecnologia Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do AKAM para hoje mudou para -0.71%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 74.89 e o mais alto foi 77.22.
Veja a dinâmica do par de moedas Akamai Technologies Inc. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
Faixa diária
74.89 77.22
Faixa anual
67.51 106.80
- Fechamento anterior
- 76.38
- Open
- 76.57
- Bid
- 75.84
- Ask
- 76.14
- Low
- 74.89
- High
- 77.22
- Volume
- 3.541 K
- Mudança diária
- -0.71%
- Mudança mensal
- -3.03%
- Mudança de 6 meses
- -5.35%
- Mudança anual
- -24.45%
