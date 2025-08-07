Валюты / AKAM
- Обзор рынка
- Рынок акций США
- Валюты
- Криптовалюты
- Металлы
- Индексы
- Товары
AKAM: Akamai Technologies Inc
76.38 USD 0.08 (0.10%)
Сектор: Технологии Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс AKAM за сегодня изменился на -0.10%. При этом минимальная цена на торгах достигала 75.68, а максимальная — 76.90.
Следите за динамикой Akamai Technologies Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Новости AKAM
- Here's Why Akamai Technologies (AKAM) is a Strong Momentum Stock
- Akamai Technologies (AKAM) Dips More Than Broader Market: What You Should Know
- Here's Why Akamai Technologies (AKAM) is a Strong Value Stock
- Akamai Technologies, Inc. (AKAM) Presents at Citi's 2025 Global Technology, Media and
- Why Akamai Technologies (AKAM) is a Top Momentum Stock for the Long-Term
- Akamai: Navigating A Costly Transition With An Unattractive Risk/Reward Profile (NASDAQ:AKAM)
- Why Akamai Technologies (AKAM) is a Top Growth Stock for the Long-Term
- Why Akamai Technologies (AKAM) is a Top Value Stock for the Long-Term
- These 2 Computer and Technology Stocks Could Beat Earnings: Why They Should Be on Your Radar
- AKAM, Aptum Team Up to Streamline Cloud Adoption: Stock to Gain?
- Akamai and LevelBlue Launch Managed Web App, API Protection Services
- Akamai Technologies ‘likely rangebound’ as Goldman initiates at Sell
- This Akamai Technologies Analyst Begins Coverage On A Bearish Note; Here Are Top 5 Initiations For Wednesday - Akamai Technologies (NASDAQ:AKAM), Arthur J. Gallagher (NYSE:AJG)
- Akamai Q2 Review: A Bit Of A Mixed Bag, No Rush To Start A Position (NASDAQ:AKAM)
- What To Do With These Seven Stocks After They Plunged (NYSEARCA:IVV)
- Akamai Q2 Earnings Surpass Estimates, Revenues Increase Y/Y
- DA Davidson reiterates Buy rating on Akamai Technologies stock
- Akamai stock price target lowered to $84 from $110 at Raymond James
- Akamai (AKAM) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Akamai Technologies (AKAM) Reports Q2 Earnings: What Key Metrics Have to Say
- Akamai Technologies (AKAM) Surpasses Q2 Earnings and Revenue Estimates
- Akamai earnings beat by $0.18, revenue topped estimates
- Akamai shares up 2% as Q3 earnings guidance tops estimates following solid Q2
- Zillow Misses Q2 Earnings Estimates Despite Higher Revenues
Дневной диапазон
75.68 76.90
Годовой диапазон
67.51 106.80
- Предыдущее закрытие
- 76.46
- Open
- 76.57
- Bid
- 76.38
- Ask
- 76.68
- Low
- 75.68
- High
- 76.90
- Объем
- 2.489 K
- Дневное изменение
- -0.10%
- Месячное изменение
- -2.34%
- 6-месячное изменение
- -4.68%
- Годовое изменение
- -23.91%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.