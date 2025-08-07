통화 / AKAM
AKAM: Akamai Technologies Inc
76.28 USD 0.81 (1.05%)
부문: 기술 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
AKAM 환율이 오늘 -1.05%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 76.02이고 고가는 77.62이었습니다.
Akamai Technologies Inc 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
일일 변동 비율
76.02 77.62
년간 변동
67.51 106.80
- 이전 종가
- 77.09
- 시가
- 77.62
- Bid
- 76.28
- Ask
- 76.58
- 저가
- 76.02
- 고가
- 77.62
- 볼륨
- 3.959 K
- 일일 변동
- -1.05%
- 월 변동
- -2.47%
- 6개월 변동
- -4.80%
- 년간 변동율
- -24.01%
