货币 / AKAM
AKAM: Akamai Technologies Inc
76.04 USD 0.34 (0.45%)
版块: 技术 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日AKAM汇率已更改-0.45%。当日，交易品种以低点75.87和高点77.22进行交易。
关注Akamai Technologies Inc动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
日范围
75.87 77.22
年范围
67.51 106.80
- 前一天收盘价
- 76.38
- 开盘价
- 76.57
- 卖价
- 76.04
- 买价
- 76.34
- 最低价
- 75.87
- 最高价
- 77.22
- 交易量
- 462
- 日变化
- -0.45%
- 月变化
- -2.77%
- 6个月变化
- -5.10%
- 年变化
- -24.25%
