通貨 / AKAM
- 概要
- 株
- 通貨
- 暗号通貨
- 金属
- 指数
- コモディティ
AKAM: Akamai Technologies Inc
77.09 USD 1.25 (1.65%)
セクター: 技術 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
AKAMの今日の為替レートは、1.65%変化しました。日中、通貨は1あたり76.03の安値と77.30の高値で取引されました。
Akamai Technologies Incダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
AKAM News
- Here's Why Akamai Technologies (AKAM) is a Strong Momentum Stock
- Akamai Technologies (AKAM) Dips More Than Broader Market: What You Should Know
- Here's Why Akamai Technologies (AKAM) is a Strong Value Stock
- Akamai Technologies, Inc. (AKAM) Presents at Citi's 2025 Global Technology, Media and
- Why Akamai Technologies (AKAM) is a Top Momentum Stock for the Long-Term
- Akamai: Navigating A Costly Transition With An Unattractive Risk/Reward Profile (NASDAQ:AKAM)
- Why Akamai Technologies (AKAM) is a Top Growth Stock for the Long-Term
- Why Akamai Technologies (AKAM) is a Top Value Stock for the Long-Term
- These 2 Computer and Technology Stocks Could Beat Earnings: Why They Should Be on Your Radar
- AKAM, Aptum Team Up to Streamline Cloud Adoption: Stock to Gain?
- Akamai and LevelBlue Launch Managed Web App, API Protection Services
- Akamai Technologies ‘likely rangebound’ as Goldman initiates at Sell
- This Akamai Technologies Analyst Begins Coverage On A Bearish Note; Here Are Top 5 Initiations For Wednesday - Akamai Technologies (NASDAQ:AKAM), Arthur J. Gallagher (NYSE:AJG)
- Akamai Q2 Review: A Bit Of A Mixed Bag, No Rush To Start A Position (NASDAQ:AKAM)
- What To Do With These Seven Stocks After They Plunged (NYSEARCA:IVV)
- Akamai Q2 Earnings Surpass Estimates, Revenues Increase Y/Y
- DA Davidson reiterates Buy rating on Akamai Technologies stock
- Akamai stock price target lowered to $84 from $110 at Raymond James
- Akamai (AKAM) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Akamai Technologies (AKAM) Reports Q2 Earnings: What Key Metrics Have to Say
- Akamai Technologies (AKAM) Surpasses Q2 Earnings and Revenue Estimates
- Akamai earnings beat by $0.18, revenue topped estimates
- Akamai shares up 2% as Q3 earnings guidance tops estimates following solid Q2
- Zillow Misses Q2 Earnings Estimates Despite Higher Revenues
1日のレンジ
76.03 77.30
1年のレンジ
67.51 106.80
- 以前の終値
- 75.84
- 始値
- 76.03
- 買値
- 77.09
- 買値
- 77.39
- 安値
- 76.03
- 高値
- 77.30
- 出来高
- 3.345 K
- 1日の変化
- 1.65%
- 1ヶ月の変化
- -1.43%
- 6ヶ月の変化
- -3.79%
- 1年の変化
- -23.20%
18 9月, 木曜日
12:30
USD
- 実際
- 23.2
- 期待
- 3.7
- 前
- -0.3
12:30
USD
- 実際
- 5.6
- 期待
- 7.6
- 前
- 5.9
12:30
USD
- 実際
- 231 K
- 期待
- 282 K
- 前
- 264 K
12:30
USD
- 実際
- 1.920 M
- 期待
- 1.935 M
- 前
- 1.927 M
14:00
USD
- 実際
- -0.5%
- 期待
- -0.2%
- 前
- -0.1%
17:00
USD
- 実際
- 1.734%
- 期待
- 前
- 1.985%
20:00
USD
- 実際
- $49.2 B
- 期待
- $123.1 B
- 前
- $151.0 B