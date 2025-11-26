CotaçõesSeções
AIXC: Aixcrypto Holdings, Inc.

246.5000 USD 244.0600 (10002.46%)
Setor: Outros símbolos Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar

A taxa do AIXC para hoje mudou para 10002.46%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 242.7000 e o mais alto foi 257.0000.

Veja a dinâmica do par de moedas Aixcrypto Holdings, Inc.. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.

Perguntas frequentes

Qual é o preço das ações de AIXC hoje?

Hoje Aixcrypto Holdings, Inc. (AIXC) está avaliado em 246.5000. O instrumento é negociado dentro de 242.7000 - 257.0000, o fechamento de ontem foi 2.4400, e o volume de negociação atingiu 70. Toda a dinâmica pode ser acompanhada no gráfico de preços de AIXC em tempo real.

As ações de Aixcrypto Holdings, Inc. pagam dividendos?

Atualmente Aixcrypto Holdings, Inc. está avaliado em 246.5000. A política de dividendos depende da empresa, enquanto investidores também acompanham 7461.35% e USD. Monitore os movimentos de AIXC no gráfico em tempo real.

Como comprar ações de AIXC?

Você pode comprar ações de Aixcrypto Holdings, Inc. (AIXC) pelo preço atual 246.5000. Ordens geralmente são executadas perto de 246.5000 ou 246.5030, enquanto 70 e -0.54% mostram a atividade do mercado. Monitore as mudanças de AIXC no gráfico em tempo real.

Como investir em ações de AIXC?

Investir em Aixcrypto Holdings, Inc. envolve considerar a faixa anual 2.3800 - 253.1000 e o preço atual 246.5000. Muitos comparam 7461.35% e 7461.35% antes de enviar ordens em 246.5000 ou 246.5030. Estude as mudanças diárias de preço de AIXC no gráfico em tempo real.

Quais são os preços mais altos das ações Aixcrypto Holdings, Inc.?

O maior preço de Aixcrypto Holdings, Inc. (AIXC) no último ano foi 253.1000. As ações oscilaram bastante dentro de 2.3800 - 253.1000, e a comparação com 2.4400 ajuda a identificar resistências. Monitore a dinâmica de Aixcrypto Holdings, Inc. no gráfico em tempo real.

Quais são os preços mais baixos das ações Aixcrypto Holdings, Inc.?

O menor preço de Aixcrypto Holdings, Inc. (AIXC) no ano foi 2.3800. A comparação com o preço atual 246.5000 e 2.3800 - 253.1000 mostra possíveis pontos de entrada de longo prazo. Estude os movimentos de AIXC em detalhes no gráfico em tempo real.

Quando ocorreu o desdobramento das ações de AIXC?

No passado Aixcrypto Holdings, Inc. passou por um desdobramento de ações. Essas mudanças aparecem em , 2.4400 e 7461.35% após os eventos corporativos.

Faixa diária
242.7000 257.0000
Faixa anual
2.3800 257.0000
Fechamento anterior
2.4400
Open
247.8400
Bid
246.5000
Ask
246.5030
Low
242.7000
High
257.0000
Volume
70
Mudança diária
10002.46%
Mudança mensal
7461.35%
Mudança de 6 meses
7461.35%
Mudança anual
7461.35%
