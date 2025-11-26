КотировкиРазделы
Валюты / AIXC
Назад в Рынок акций США

AIXC: Aixcrypto Holdings, Inc.

2.5100 USD 0.0700 (2.87%)
Сектор: Другие символы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс AIXC за сегодня изменился на 2.87%. При этом минимальная цена на торгах достигала 2.4270, а максимальная — 2.5218.

Следите за динамикой Aixcrypto Holdings, Inc.. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

График на весь экран
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1

Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций AIXC сегодня?

Aixcrypto Holdings, Inc. (AIXC) сегодня оценивается на уровне 2.5100. Инструмент торгуется в пределах 2.4270 - 2.5218, вчерашнее закрытие составило 2.4400, а торговый объем достиг 46. Всю динамику можно отследить на ценовом графике AIXC в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям Aixcrypto Holdings, Inc.?

Aixcrypto Holdings, Inc. в настоящее время оценивается в 2.5100. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -23.01% и USD. Отслеживайте движения AIXC на графике в реальном времени.

Как купить акции AIXC?

Вы можете купить акции Aixcrypto Holdings, Inc. (AIXC) по текущей цене 2.5100. Ордера обычно размещаются около 2.5100 или 2.5130, тогда как 46 и 1.28% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения AIXC на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции AIXC?

Инвестирование в Aixcrypto Holdings, Inc. предполагает учет годового диапазона 2.3800 - 253.1000 и текущей цены 2.5100. Многие сравнивают -23.01% и -23.01% перед размещением ордеров на 2.5100 или 2.5130. Изучайте ежедневные изменения цены AIXC на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции Aixcrypto Holdings, Inc.?

Самая высокая цена Aixcrypto Holdings, Inc. (AIXC) за последний год составила 253.1000. Акции заметно колебались в пределах 2.3800 - 253.1000, сравнение с 2.4400 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Aixcrypto Holdings, Inc. на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции Aixcrypto Holdings, Inc.?

Самая низкая цена Aixcrypto Holdings, Inc. (AIXC) за год составила 2.3800. Сравнение с текущими 2.5100 и 2.3800 - 253.1000 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения AIXC во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций AIXC?

В прошлом Aixcrypto Holdings, Inc. проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 2.4400 и -23.01% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
2.4270 2.5218
Годовой диапазон
2.3800 253.1000
Предыдущее закрытие
2.4400
Open
2.4784
Bid
2.5100
Ask
2.5130
Low
2.4270
High
2.5218
Объем
46
Дневное изменение
2.87%
Месячное изменение
-23.01%
6-месячное изменение
-23.01%
Годовое изменение
-23.01%
26 ноября, среда
13:30
USD
Заказы на товары длительного пользования м/м
Акт.
0.5%
Прог.
Пред.
3.0%
13:30
USD
Заказы на базовые товары длительного пользования м/м
Акт.
0.6%
Прог.
Пред.
0.5%
13:30
USD
Баланс внешней торговли товарами
Акт.
Прог.
Пред.
13:30
USD
Товарные запасы в розничной торговле м/м
Акт.
Прог.
Пред.
13:30
USD
Товарные запасы в розничной торговле без учета автомобилей м/м
Акт.
Прог.
Пред.
13:30
USD
Число заявок на пособия по безработице
Акт.
216 тыс
Прог.
215 тыс
Пред.
222 тыс
13:30
USD
Число получателей пособий по безработице
Акт.
1.960 млн
Прог.
1.981 млн
Пред.
1.953 млн
14:45
USD
Бизнес-барометр Чикаго от MNI
Акт.
Прог.
44.8
Пред.
43.8
15:00
USD
Базовый ценовой индекс расходов на личное потребление м/м
Акт.
Прог.
0.2%
Пред.
0.2%
15:00
USD
Базовый ценовой индекс расходов на личное потребление г/г
Акт.
Прог.
2.7%
Пред.
2.9%
15:00
USD
Ценовой индекс расходов на личное потребление м/м
Акт.
Прог.
0.2%
Пред.
0.3%
15:00
USD
Ценовой индекс расходов на личное потребление г/г
Акт.
Прог.
2.7%
Пред.
2.7%
15:00
USD
Расходы физических лиц м/м
Акт.
Прог.
0.3%
Пред.
0.6%
15:00
USD
Продажи нового жилья
Акт.
Прог.
Пред.
15:00
USD
Продажи нового жилья м/м
Акт.
Прог.
Пред.
15:30
USD
Изменение запасов сырой нефти от EIA
Акт.
2.774 млн
Прог.
-5.136 млн
Пред.
-3.426 млн
15:30
USD
Изменение запасов сырой нефти в Кушинге от EIA
Акт.
-0.068 млн
Прог.
0.127 млн
Пред.
-0.698 млн
16:30
USD
Аукцион по размещению 7-летних казначейских облигаций
Акт.
3.781%
Прог.
Пред.
3.790%
18:00
USD
Число нефтяных буровых установок от Baker Hughes
Акт.
Прог.
Пред.
419
18:00
USD
Общее число буровых установок в США от Baker Hughes
Акт.
Прог.
Пред.
554
19:00
USD
Бежевая книга ФРС
Акт.
Прог.
Пред.