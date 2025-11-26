- Обзор рынка
AIXC: Aixcrypto Holdings, Inc.
Курс AIXC за сегодня изменился на 2.87%. При этом минимальная цена на торгах достигала 2.4270, а максимальная — 2.5218.
Следите за динамикой Aixcrypto Holdings, Inc.. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций AIXC сегодня?
Aixcrypto Holdings, Inc. (AIXC) сегодня оценивается на уровне 2.5100. Инструмент торгуется в пределах 2.4270 - 2.5218, вчерашнее закрытие составило 2.4400, а торговый объем достиг 46. Всю динамику можно отследить на ценовом графике AIXC в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям Aixcrypto Holdings, Inc.?
Aixcrypto Holdings, Inc. в настоящее время оценивается в 2.5100. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -23.01% и USD. Отслеживайте движения AIXC на графике в реальном времени.
Как купить акции AIXC?
Вы можете купить акции Aixcrypto Holdings, Inc. (AIXC) по текущей цене 2.5100. Ордера обычно размещаются около 2.5100 или 2.5130, тогда как 46 и 1.28% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения AIXC на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции AIXC?
Инвестирование в Aixcrypto Holdings, Inc. предполагает учет годового диапазона 2.3800 - 253.1000 и текущей цены 2.5100. Многие сравнивают -23.01% и -23.01% перед размещением ордеров на 2.5100 или 2.5130. Изучайте ежедневные изменения цены AIXC на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции Aixcrypto Holdings, Inc.?
Самая высокая цена Aixcrypto Holdings, Inc. (AIXC) за последний год составила 253.1000. Акции заметно колебались в пределах 2.3800 - 253.1000, сравнение с 2.4400 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Aixcrypto Holdings, Inc. на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции Aixcrypto Holdings, Inc.?
Самая низкая цена Aixcrypto Holdings, Inc. (AIXC) за год составила 2.3800. Сравнение с текущими 2.5100 и 2.3800 - 253.1000 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения AIXC во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций AIXC?
В прошлом Aixcrypto Holdings, Inc. проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 2.4400 и -23.01% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 2.4400
- Open
- 2.4784
- Bid
- 2.5100
- Ask
- 2.5130
- Low
- 2.4270
- High
- 2.5218
- Объем
- 46
- Дневное изменение
- 2.87%
- Месячное изменение
- -23.01%
- 6-месячное изменение
- -23.01%
- Годовое изменение
- -23.01%
- Акт.
- 0.5%
- Прог.
- Пред.
- 3.0%
- Акт.
- 0.6%
- Прог.
- Пред.
- 0.5%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
- 216 тыс
- Прог.
- 215 тыс
- Пред.
- 222 тыс
- Акт.
- 1.960 млн
- Прог.
- 1.981 млн
- Пред.
- 1.953 млн
- Акт.
-
- Прог.
- 44.8
- Пред.
- 43.8
- Акт.
-
- Прог.
- 0.2%
- Пред.
- 0.2%
- Акт.
-
- Прог.
- 2.7%
- Пред.
- 2.9%
- Акт.
-
- Прог.
- 0.2%
- Пред.
- 0.3%
- Акт.
-
- Прог.
- 2.7%
- Пред.
- 2.7%
- Акт.
-
- Прог.
- 0.3%
- Пред.
- 0.6%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
- 2.774 млн
- Прог.
- -5.136 млн
- Пред.
- -3.426 млн
- Акт.
- -0.068 млн
- Прог.
- 0.127 млн
- Пред.
- -0.698 млн
- Акт.
- 3.781%
- Прог.
- Пред.
- 3.790%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 419
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 554
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.