- Panorámica
- Acciones
- Divisas
- Criptomonedas
- Metales
- Índices
- Mercancías
AIXC: Aixcrypto Holdings, Inc.
El tipo de cambio de AIXC de hoy ha cambiado un 2.87%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 2.4270, mientras que el máximo ha alcanzado 2.5218.
Siga la dinámica de la pareja de divisas Aixcrypto Holdings, Inc.. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
Preguntas frecuentes
¿Cuál es el precio de las acciones de AIXC hoy?
Aixcrypto Holdings, Inc. (AIXC) se evalúa hoy en 2.5100. El instrumento se negocia dentro de 2.4270 - 2.5218; el cierre de ayer ha sido 2.4400 y el volumen comercial ha alcanzado 46. Toda la dinámica se puede monitorear en el gráfico de precios AIXC en tiempo real.
¿Se pagan dividendos en acciones de Aixcrypto Holdings, Inc.?
Aixcrypto Holdings, Inc. se evalúa actualmente en 2.5100. La política de dividendos depende de la compañía, y los inversores también monitorean -23.01% y USD. Monitoree los movimientos de AIXC en el gráfico en tiempo real.
¿Cómo comprar acciones de AIXC?
Puede comprar acciones de Aixcrypto Holdings, Inc. (AIXC) al precio actual de 2.5100. Las órdenes generalmente se colocan cerca de 2.5100 o 2.5130, mientras que 46 y 1.28% muestran la actividad del mercado. Monitoree los cambios de AIXC en el gráfico en tiempo real.
¿Cómo invertir en acciones de AIXC?
Invertir en Aixcrypto Holdings, Inc. implica tener en cuenta el rango anual 2.3800 - 3.2600 y el precio actual 2.5100. Muchos comparan -23.01% y -23.01% antes de colocar órdenes en 2.5100 o 2.5130. Estudie los cambios diarios de precios de AIXC en el gráfico en tiempo real.
¿Cuáles son los precios más altos de las acciones de Aixcrypto Holdings, Inc.?
El precio más alto de Aixcrypto Holdings, Inc. (AIXC) en el último año ha sido 3.2600. Las acciones han fluctuado notablemente dentro de 2.3800 - 3.2600, una comparación con 2.4400 ayuda a revelar los niveles de resistencia. Monitoree la dinámica de Aixcrypto Holdings, Inc. en el gráfico en tiempo real.
¿Cuáles son los precios más bajos de las acciones de Aixcrypto Holdings, Inc.?
El precio más bajo de Aixcrypto Holdings, Inc. (AIXC) para el año ha sido 2.3800. La comparación con los actuales 2.5100 y 2.3800 - 3.2600 muestra posibles puntos de entrada a largo plazo. Estudie los movimientos de AIXC en detalle en el gráfico en tiempo real.
¿Cuándo se ha producido la división de acciones de AIXC?
En el pasado, Aixcrypto Holdings, Inc. ha pasado por una división de acciones. Estos cambios son visibles en , 2.4400 y -23.01% después de las acciones corporativas.
- Cierres anteriores
- 2.4400
- Open
- 2.4784
- Bid
- 2.5100
- Ask
- 2.5130
- Low
- 2.4270
- High
- 2.5218
- Volumen
- 46
- Cambio diario
- 2.87%
- Cambio mensual
- -23.01%
- Cambio a 6 meses
- -23.01%
- Cambio anual
- -23.01%
- Act.
- 0.5%
- Pronós.
- Prev.
- 3.0%
- Act.
- 0.6%
- Pronós.
- Prev.
- 0.5%
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- Act.
- 216 K
- Pronós.
- 215 K
- Prev.
- 222 K
- Act.
- 1.960 M
- Pronós.
- 1.981 M
- Prev.
- 1.953 M
- Act.
-
- Pronós.
- 44.8
- Prev.
- 43.8
- Act.
-
- Pronós.
- 0.2%
- Prev.
- 0.2%
- Act.
-
- Pronós.
- 2.7%
- Prev.
- 2.9%
- Act.
-
- Pronós.
- 0.2%
- Prev.
- 0.3%
- Act.
-
- Pronós.
- 2.7%
- Prev.
- 2.7%
- Act.
-
- Pronós.
- 0.3%
- Prev.
- 0.6%
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- Act.
- 2.774 M
- Pronós.
- -5.136 M
- Prev.
- -3.426 M
- Act.
- -0.068 M
- Pronós.
- 0.127 M
- Prev.
- -0.698 M
- Act.
- 3.781%
- Pronós.
- Prev.
- 3.790%
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- 419
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- 554
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.