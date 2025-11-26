クォートセクション
通貨 / AIXC
AIXC: Aixcrypto Holdings, Inc.

2.5100 USD 0.0700 (2.87%)
セクター: その他の銘柄 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

AIXCの今日の為替レートは、2.87%変化しました。日中、通貨は1あたり2.4270の安値と2.5218の高値で取引されました。

Aixcrypto Holdings, Inc.ダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

よくあるご質問

AIXC株の現在の価格は？

Aixcrypto Holdings, Inc.の株価は本日2.5100です。2.4270 - 2.5218内で取引され、前日の終値は2.4400、取引量は46に達しました。AIXCのライブ価格チャートで最新情報を確認できます。

Aixcrypto Holdings, Inc.の株は配当を出しますか？

Aixcrypto Holdings, Inc.の現在の価格は2.5100です。配当方針は会社によりますが、投資家は-23.01%やUSDにも注目します。AIXCの動きはライブチャートで確認できます。

AIXC株を買う方法は？

Aixcrypto Holdings, Inc.の株は現在2.5100で購入可能です。注文は通常2.5100または2.5130付近で行われ、46や1.28%が市場の動きを示します。AIXCの最新情報はライブチャートで確認できます。

AIXC株に投資する方法は？

Aixcrypto Holdings, Inc.への投資では、年間の値幅2.3800 - 3.2600と現在の2.5100を考慮します。注文は多くの場合2.5100や2.5130で行われる前に、-23.01%や-23.01%と比較されます。AIXCの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。

Aixcrypto Holdings, Inc.の株の最高値は？

Aixcrypto Holdings, Inc.の過去1年の最高値は3.2600でした。2.3800 - 3.2600内で株価は大きく変動し、2.4400と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。Aixcrypto Holdings, Inc.のパフォーマンスはライブチャートで確認できます。

Aixcrypto Holdings, Inc.の株の最低値は？

Aixcrypto Holdings, Inc.(AIXC)の年間最安値は2.3800でした。現在の2.5100や2.3800 - 3.2600と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。AIXCの動きはライブチャートで確認できます。

AIXCの株式分割はいつ行われましたか？

Aixcrypto Holdings, Inc.は過去に株式分割を行っています。これらの変化は、、2.4400、-23.01%に企業行動後の影響として反映されます。

1日のレンジ
2.4270 2.5218
1年のレンジ
2.3800 3.2600
以前の終値
2.4400
始値
2.4784
買値
2.5100
買値
2.5130
安値
2.4270
高値
2.5218
出来高
46
1日の変化
2.87%
1ヶ月の変化
-23.01%
6ヶ月の変化
-23.01%
1年の変化
-23.01%
26 11月, 水曜日
13:30
USD
耐久財受注前月比
実際
0.5%
期待
3.0%
13:30
USD
輸送を除く耐久財受注前月比
実際
0.6%
期待
0.5%
13:30
USD
商品貿易収支
実際
期待
13:30
USD
小売在庫前月比
実際
期待
13:30
USD
小売在庫(自動車を除く)前月比
実際
期待
13:30
USD
新規失業保険申請件数
実際
216 K
期待
215 K
222 K
13:30
USD
失業保険申請件数
実際
1.960 M
期待
1.981 M
1.953 M
14:45
USD
MNIシカゴ景気指標
実際
期待
44.8
43.8
15:00
USD
コア個人消費支出価格指数（Core PCE Price Index）前月比
実際
期待
0.2%
0.2%
15:00
USD
コア個人消費支出価格指数（Core PCE Price Index）前年比
実際
期待
2.7%
2.9%
15:00
USD
PCE個人消費支出価格指数（PCE Price Index）前月比
実際
期待
0.2%
0.3%
15:00
USD
PCE個人消費支出価格指数（PCE Price Index）前年比
実際
期待
2.7%
2.7%
15:00
USD
個人消費前月比
実際
期待
0.3%
0.6%
15:00
USD
新築住宅販売戸数（New Home Sales）
実際
期待
15:00
USD
新築住宅販売戸数前月比
実際
期待
15:30
USD
EIA週間原油在庫
実際
2.774 M
期待
-5.136 M
-3.426 M
15:30
USD
EIAクッシングの原油備蓄の変化
実際
-0.068 M
期待
0.127 M
-0.698 M
16:30
USD
7年債入札
実際
3.781%
期待
3.790%
18:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置（リグ）稼働数
実際
期待
419
18:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置(リグ)稼働数
実際
期待
554
19:00
USD
地区連銀経済報告
実際
期待