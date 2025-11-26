- 概要
AIXC: Aixcrypto Holdings, Inc.
AIXCの今日の為替レートは、2.87%変化しました。日中、通貨は1あたり2.4270の安値と2.5218の高値で取引されました。
Aixcrypto Holdings, Inc.ダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
よくあるご質問
AIXC株の現在の価格は？
Aixcrypto Holdings, Inc.の株価は本日2.5100です。2.4270 - 2.5218内で取引され、前日の終値は2.4400、取引量は46に達しました。AIXCのライブ価格チャートで最新情報を確認できます。
Aixcrypto Holdings, Inc.の株は配当を出しますか？
Aixcrypto Holdings, Inc.の現在の価格は2.5100です。配当方針は会社によりますが、投資家は-23.01%やUSDにも注目します。AIXCの動きはライブチャートで確認できます。
AIXC株を買う方法は？
Aixcrypto Holdings, Inc.の株は現在2.5100で購入可能です。注文は通常2.5100または2.5130付近で行われ、46や1.28%が市場の動きを示します。AIXCの最新情報はライブチャートで確認できます。
AIXC株に投資する方法は？
Aixcrypto Holdings, Inc.への投資では、年間の値幅2.3800 - 3.2600と現在の2.5100を考慮します。注文は多くの場合2.5100や2.5130で行われる前に、-23.01%や-23.01%と比較されます。AIXCの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。
Aixcrypto Holdings, Inc.の株の最高値は？
Aixcrypto Holdings, Inc.の過去1年の最高値は3.2600でした。2.3800 - 3.2600内で株価は大きく変動し、2.4400と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。Aixcrypto Holdings, Inc.のパフォーマンスはライブチャートで確認できます。
Aixcrypto Holdings, Inc.の株の最低値は？
Aixcrypto Holdings, Inc.(AIXC)の年間最安値は2.3800でした。現在の2.5100や2.3800 - 3.2600と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。AIXCの動きはライブチャートで確認できます。
AIXCの株式分割はいつ行われましたか？
Aixcrypto Holdings, Inc.は過去に株式分割を行っています。これらの変化は、、2.4400、-23.01%に企業行動後の影響として反映されます。
- 以前の終値
- 2.4400
- 始値
- 2.4784
- 買値
- 2.5100
- 買値
- 2.5130
- 安値
- 2.4270
- 高値
- 2.5218
- 出来高
- 46
- 1日の変化
- 2.87%
- 1ヶ月の変化
- -23.01%
- 6ヶ月の変化
- -23.01%
- 1年の変化
- -23.01%
- 実際
- 0.5%
- 期待
- 前
- 3.0%
- 実際
- 0.6%
- 期待
- 前
- 0.5%
- 実際
-
- 期待
- 前
- 実際
-
- 期待
- 前
- 実際
-
- 期待
- 前
- 実際
- 216 K
- 期待
- 215 K
- 前
- 222 K
- 実際
- 1.960 M
- 期待
- 1.981 M
- 前
- 1.953 M
- 実際
-
- 期待
- 44.8
- 前
- 43.8
- 実際
-
- 期待
- 0.2%
- 前
- 0.2%
- 実際
-
- 期待
- 2.7%
- 前
- 2.9%
- 実際
-
- 期待
- 0.2%
- 前
- 0.3%
- 実際
-
- 期待
- 2.7%
- 前
- 2.7%
- 実際
-
- 期待
- 0.3%
- 前
- 0.6%
- 実際
-
- 期待
- 前
- 実際
-
- 期待
- 前
- 実際
- 2.774 M
- 期待
- -5.136 M
- 前
- -3.426 M
- 実際
- -0.068 M
- 期待
- 0.127 M
- 前
- -0.698 M
- 実際
- 3.781%
- 期待
- 前
- 3.790%
- 実際
-
- 期待
- 前
- 419
- 実際
-
- 期待
- 前
- 554
- 実際
-
- 期待
- 前