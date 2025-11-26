- Übersicht
AIXC: Aixcrypto Holdings, Inc.
Der Wechselkurs von AIXC hat sich für heute um 10002.46% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 242.7000 bis zu einem Hoch von 257.0000 gehandelt.
Verfolgen Sie die Aixcrypto Holdings, Inc.-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
Häufige Fragen
Wie ist der Aktienkurs von AIXC heute?
Die Aktie von Aixcrypto Holdings, Inc. (AIXC) notiert heute bei 246.5000. Sie wird innerhalb einer Spanne von 242.7000 - 257.0000 gehandelt, der gestrige Schlusskurs lag bei 2.4400 und das Handelsvolumen erreichte 70. Das Live-Chart von AIXC zeigt diese Aktualisierungen.
Zahlt die Aktie AIXC Dividenden?
Aixcrypto Holdings, Inc. wird derzeit mit 246.5000 bewertet. Die Dividendenpolitik hängt vom jeweiligen Unternehmen ab, während Anleger auch 7461.35% und USD im Auge behalten. Sehen Sie sich das Chart live an, um die Bewegungen von AIXC zu verfolgen.
Wie kaufe ich AIXC-Aktien?
Sie können Aktien von Aixcrypto Holdings, Inc. (AIXC) zum aktuellen Kurs von 246.5000 kaufen. Aufträge werden in der Regel nahe 246.5000 oder 246.5030 platziert, während 70 und -0.54% die Marktaktivität widerspiegeln. Verfolgen Sie heute die Aktualisierungen von AIXC auf dem Live-Chart.
Wie investiert man in AIXC-Aktien?
Bei einer Investition in Aixcrypto Holdings, Inc. müssen die jährliche Spanne 2.3800 - 253.1000 und der aktuelle Kurs 246.5000 berücksichtigt werden. Viele vergleichen 7461.35% und 7461.35%, bevor sie Orders zu 246.5000 oder 246.5030 platzieren. Entdecken Sie den Live-Chart mit den täglichen Kursänderungen von AIXC.
Was sind die höchsten Kurse der Aktie von Aixcrypto Holdings, Inc.?
Der höchste Kurs von Aixcrypto Holdings, Inc. (AIXC) im vergangenen Jahr lag bei 253.1000. Innerhalb von 2.3800 - 253.1000 schwankte die Aktie deutlich, und ein Vergleich mit 2.4400 hilft dabei, Widerstandsniveaus zu erkennen. Verfolgen Sie die Entwicklung von Aixcrypto Holdings, Inc. mithilfe des Live-Charts.
Was sind die niedrigsten Kurse der Aktie von Aixcrypto Holdings, Inc.?
Der niedrigste Kurs von Aixcrypto Holdings, Inc. (AIXC) im Laufe des Jahres betrug 2.3800. Ein Vergleich mit dem aktuellen Kurs 246.5000 und der Spanne 2.3800 - 253.1000 zeigt potenzielle, langfristige Einstiegspunkte auf. Beobachten Sie die Bewegungen von AIXC live auf dem Chart, um weitere Details zu erfahren.
Wann fand der Aktiensplit von AIXC statt?
Aixcrypto Holdings, Inc. hat in der Vergangenheit Aktiensplits durchgeführt. Diese Änderungen sind in , 2.4400 und 7461.35% nach den Kapitalmaßnahmen sichtbar.
- Vorheriger Schlusskurs
- 2.4400
- Eröffnung
- 247.8400
- Bid
- 246.5000
- Ask
- 246.5030
- Tief
- 242.7000
- Hoch
- 257.0000
- Volumen
- 70
- Tagesänderung
- 10002.46%
- Monatsänderung
- 7461.35%
- 6-Monatsänderung
- 7461.35%
- Jahresänderung
- 7461.35%
- Akt
- 0.5%
- Erw
- Vorh
- 3.0%
- Akt
- 0.6%
- Erw
- Vorh
- 0.5%
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- Akt
- 216 K
- Erw
- 215 K
- Vorh
- 222 K
- Akt
- 1.960 M
- Erw
- 1.981 M
- Vorh
- 1.953 M
- Akt
- 36.3
- Erw
- 44.8
- Vorh
- 43.8
- Akt
-
- Erw
- 0.2%
- Vorh
- 0.2%
- Akt
-
- Erw
- 2.7%
- Vorh
- 2.9%
- Akt
-
- Erw
- 0.2%
- Vorh
- 0.3%
- Akt
-
- Erw
- 2.7%
- Vorh
- 2.7%
- Akt
-
- Erw
- 0.3%
- Vorh
- 0.6%
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- Akt
- 2.774 M
- Erw
- -5.136 M
- Vorh
- -3.426 M
- Akt
- -0.068 M
- Erw
- 0.127 M
- Vorh
- -0.698 M
- Akt
- 3.781%
- Erw
- Vorh
- 3.790%
- Akt
- 407
- Erw
- Vorh
- 419
- Akt
- 544
- Erw
- Vorh
- 554
- Akt
-
- Erw
- Vorh