AIXC: Aixcrypto Holdings, Inc.
今日AIXC汇率已更改10002.46%。当日，交易品种以低点242.7000和高点257.0000进行交易。
关注Aixcrypto Holdings, Inc.动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
常见问题解答
AIXC股票今天的价格是多少？
Aixcrypto Holdings, Inc.股票今天的定价为246.5000。它在242.7000 - 257.0000范围内交易，昨天的收盘价为2.4400，交易量达到70。AIXC的实时价格图表显示了这些更新。
Aixcrypto Holdings, Inc.股票是否支付股息？
Aixcrypto Holdings, Inc.目前的价值为246.5000。股息政策取决于公司，而投资者也会关注7461.35%和USD。实时查看图表以跟踪AIXC走势。
如何购买AIXC股票？
您可以以246.5000的当前价格购买Aixcrypto Holdings, Inc.股票。订单通常设置在246.5000或246.5030附近，而70和-0.54%显示市场活动。立即关注AIXC的实时图表更新。
如何投资AIXC股票？
投资Aixcrypto Holdings, Inc.需要考虑年度范围2.3800 - 253.1000和当前价格246.5000。许多人在以246.5000或246.5030下订单之前，会比较7461.35%和。实时查看AIXC价格图表，了解每日变化。
Aixcrypto Holdings, Inc.股票的最高价格是多少？
在过去一年中，Aixcrypto Holdings, Inc.的最高价格是253.1000。在2.3800 - 253.1000内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Aixcrypto Holdings, Inc.的绩效。
Aixcrypto Holdings, Inc.股票的最低价格是多少？
Aixcrypto Holdings, Inc.（AIXC）的最低价格为2.3800。将其与当前的246.5000和2.3800 - 253.1000进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看AIXC在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
AIXC股票是什么时候拆分的？
Aixcrypto Holdings, Inc.历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、2.4400和7461.35%中可见。
- 前一天收盘价
- 2.4400
- 开盘价
- 247.8400
- 卖价
- 246.5000
- 买价
- 246.5030
- 最低价
- 242.7000
- 最高价
- 257.0000
- 交易量
- 70
- 日变化
- 10002.46%
- 月变化
- 7461.35%
- 6个月变化
- 7461.35%
- 年变化
- 7461.35%
- 实际值
- 0.5%
- 预测值
- 前值
- 3.0%
- 实际值
- 0.6%
- 预测值
- 前值
- 0.5%
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 实际值
- 216 K
- 预测值
- 215 K
- 前值
- 222 K
- 实际值
- 1.960 M
- 预测值
- 1.981 M
- 前值
- 1.953 M
- 实际值
- 36.3
- 预测值
- 44.8
- 前值
- 43.8
- 实际值
-
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.2%
- 实际值
-
- 预测值
- 2.7%
- 前值
- 2.9%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.3%
- 实际值
-
- 预测值
- 2.7%
- 前值
- 2.7%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.3%
- 前值
- 0.6%
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 实际值
- 2.774 M
- 预测值
- -5.136 M
- 前值
- -3.426 M
- 实际值
- -0.068 M
- 预测值
- 0.127 M
- 前值
- -0.698 M
- 实际值
- 3.781%
- 预测值
- 前值
- 3.790%
- 实际值
- 407
- 预测值
- 前值
- 419
- 实际值
- 544
- 预测值
- 前值
- 554
- 实际值
-
- 预测值
- 前值