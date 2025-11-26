报价部分
货币 / AIXC
回到股票

AIXC: Aixcrypto Holdings, Inc.

246.5000 USD 244.0600 (10002.46%)
版块: 其他交易品种 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar

今日AIXC汇率已更改10002.46%。当日，交易品种以低点242.7000和高点257.0000进行交易。

关注Aixcrypto Holdings, Inc.动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

常见问题解答

AIXC股票今天的价格是多少？

Aixcrypto Holdings, Inc.股票今天的定价为246.5000。它在242.7000 - 257.0000范围内交易，昨天的收盘价为2.4400，交易量达到70。AIXC的实时价格图表显示了这些更新。

Aixcrypto Holdings, Inc.股票是否支付股息？

Aixcrypto Holdings, Inc.目前的价值为246.5000。股息政策取决于公司，而投资者也会关注7461.35%和USD。实时查看图表以跟踪AIXC走势。

如何购买AIXC股票？

您可以以246.5000的当前价格购买Aixcrypto Holdings, Inc.股票。订单通常设置在246.5000或246.5030附近，而70和-0.54%显示市场活动。立即关注AIXC的实时图表更新。

如何投资AIXC股票？

投资Aixcrypto Holdings, Inc.需要考虑年度范围2.3800 - 253.1000和当前价格246.5000。许多人在以246.5000或246.5030下订单之前，会比较7461.35%和。实时查看AIXC价格图表，了解每日变化。

Aixcrypto Holdings, Inc.股票的最高价格是多少？

在过去一年中，Aixcrypto Holdings, Inc.的最高价格是253.1000。在2.3800 - 253.1000内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Aixcrypto Holdings, Inc.的绩效。

Aixcrypto Holdings, Inc.股票的最低价格是多少？

Aixcrypto Holdings, Inc.（AIXC）的最低价格为2.3800。将其与当前的246.5000和2.3800 - 253.1000进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看AIXC在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

AIXC股票是什么时候拆分的？

Aixcrypto Holdings, Inc.历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、2.4400和7461.35%中可见。

日范围
242.7000 257.0000
年范围
2.3800 257.0000
前一天收盘价
2.4400
开盘价
247.8400
卖价
246.5000
买价
246.5030
最低价
242.7000
最高价
257.0000
交易量
70
日变化
10002.46%
月变化
7461.35%
6个月变化
7461.35%
年变化
7461.35%
26 十一月, 星期三
13:30
USD
耐用品订单月率m/m
实际值
0.5%
预测值
前值
3.0%
13:30
USD
核心耐用品订单月率m/m
实际值
0.6%
预测值
前值
0.5%
13:30
USD
货品贸易帐
实际值
预测值
前值
13:30
USD
零售库存月率m/m
实际值
预测值
前值
13:30
USD
零售库存（不包括汽车）月率m/m
实际值
预测值
前值
13:30
USD
初领失业金人数
实际值
216 K
预测值
215 K
前值
222 K
13:30
USD
续领失业金人数
实际值
1.960 M
预测值
1.981 M
前值
1.953 M
14:45
USD
MNI芝加哥商业晴雨表
实际值
36.3
预测值
44.8
前值
43.8
15:00
USD
核心个人消费支出价格指数月率m/m
实际值
预测值
0.2%
前值
0.2%
15:00
USD
核心个人消费支出价格指数年率y/y
实际值
预测值
2.7%
前值
2.9%
15:00
USD
个人消费支出价格指数月率 m/m
实际值
预测值
0.2%
前值
0.3%
15:00
USD
个人消费支出价格指数年率 y/y
实际值
预测值
2.7%
前值
2.7%
15:00
USD
个人消费月率 m/m
实际值
预测值
0.3%
前值
0.6%
15:00
USD
新屋销售量
实际值
预测值
前值
15:00
USD
新屋销售指数月率 m/m
实际值
预测值
前值
15:30
USD
EIA 原油库存变化
实际值
2.774 M
预测值
-5.136 M
前值
-3.426 M
15:30
USD
EIA 库欣原油库存变化
实际值
-0.068 M
预测值
0.127 M
前值
-0.698 M
16:30
USD
7年期国债拍卖
实际值
3.781%
预测值
前值
3.790%
18:00
USD
贝克休斯美国石油钻井平台
实际值
407
预测值
前值
419
18:00
USD
贝克休斯美国钻机总数
实际值
544
预测值
前值
554
19:00
USD
美联储褐皮书
实际值
预测值
前值