CotationsSections
Devises / AIXC
Retour à Actions

AIXC: Aixcrypto Holdings, Inc.

2.5100 USD 0.0700 (2.87%)
Secteur: Autres Symboles Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar

Le taux de change de AIXC a changé de 2.87% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 2.4270 et à un maximum de 2.5218.

Suivez la dynamique Aixcrypto Holdings, Inc.. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.

Graphique en Plein Ecran
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1

Foire Aux Questions

Quel est le prix de l'action AIXC aujourd'hui ?

L'action Aixcrypto Holdings, Inc. est cotée à 2.5100 aujourd'hui. Elle se négocie dans 2.4270 - 2.5218, a clôturé hier à 2.4400 et son volume d'échange a atteint 46. Le graphique en temps réel du cours de AIXC présente ces mises à jour.

L'action Aixcrypto Holdings, Inc. verse-t-elle des dividendes ?

Aixcrypto Holdings, Inc. est actuellement valorisé à 2.5100. La politique de dividendes dépend de l'entreprise, et les investisseurs surveillent également -23.01% et USD. Consultez le graphique en direct pour suivre l'évolution de AIXC.

Comment acheter des actions AIXC ?

Vous pouvez acheter des actions Aixcrypto Holdings, Inc. au cours actuel de 2.5100. Les ordres sont généralement placés à proximité de 2.5100 ou de 2.5130, le 46 et le 1.28% indiquent l'activité du marché. Suivez l'évolution de AIXC sur le graphique en direct dès aujourd'hui.

Comment investir dans l'action AIXC ?

Investir dans Aixcrypto Holdings, Inc. implique de prendre en compte la fourchette annuelle 2.3800 - 253.1000 et le prix actuel 2.5100. Beaucoup comparent -23.01% et -23.01% avant de passer des ordres à 2.5100 ou 2.5130. Consultez le graphique du cours de AIXC en temps réel et les variations quotidiennes.

Quels sont les prix les plus élevés de l'action Aixcrypto Holdings, Inc. ?

Le cours le plus élevé de Aixcrypto Holdings, Inc. l'année dernière était 253.1000. Au cours de 2.3800 - 253.1000, l'action a connu des fluctuations importantes, et la comparaison avec 2.4400 permet d'identifier les niveaux de résistance. Suivez la performance de Aixcrypto Holdings, Inc. sur le graphique en temps réel.

Quels sont les prix les plus bas de l'action Aixcrypto Holdings, Inc. ?

Le cours le plus bas de Aixcrypto Holdings, Inc. (AIXC) sur l'année a été 2.3800. Sa comparaison avec 2.5100 et 2.3800 - 253.1000 actuels révèle des points d'entrée potentiels à long terme. Suivez l'évolution de AIXC sur le graphique en direct pour plus de détails.

Quand l'action AIXC a-t-elle été divisée ?

Aixcrypto Holdings, Inc. a connu des fractionnements d'actions par le passé. Ces changements sont visibles dans , 2.4400 et -23.01% après les opérations sur titres.

Range quotidien
2.4270 2.5218
Range Annuel
2.3800 253.1000
Clôture Précédente
2.4400
Ouverture
2.4784
Bid
2.5100
Ask
2.5130
Plus Bas
2.4270
Plus Haut
2.5218
Volume
46
Changement quotidien
2.87%
Changement Mensuel
-23.01%
Changement à 6 Mois
-23.01%
Changement Annuel
-23.01%
26 novembre, mercredi
13:30
USD
Commandes de Marchandises Durables
Act
0.5%
Fcst
Prev
3.0%
13:30
USD
Commandes de Marchandises Durables de Base m/m
Act
0.6%
Fcst
Prev
0.5%
13:30
USD
Balance commerciale de Marchandises
Act
Fcst
Prev
13:30
USD
Stocks de détail m/m
Act
Fcst
Prev
13:30
USD
Stocks de détail à l’exclusion de Autos m/m
Act
Fcst
Prev
13:30
USD
Allocations Initiales de Chômage
Act
216 K
Fcst
215 K
Prev
222 K
13:30
USD
Allocations de chômage en continu.
Act
1.960 M
Fcst
1.981 M
Prev
1.953 M
14:45
USD
Baromètre des entreprises MNI Chicago
Act
Fcst
44.8
Prev
43.8
15:00
USD
Indice des prix PCE de base m/m
Act
Fcst
0.2%
Prev
0.2%
15:00
USD
Indice des prix PCE de base a/a
Act
Fcst
2.7%
Prev
2.9%
15:00
USD
Indice des prix PCE m/m
Act
Fcst
0.2%
Prev
0.3%
15:00
USD
Indice des prix PCE a/a
Act
Fcst
2.7%
Prev
2.7%
15:00
USD
Dépenses Personnelles m/m
Act
Fcst
0.3%
Prev
0.6%
15:00
USD
Ventes de Logements Neufs
Act
Fcst
Prev
15:00
USD
Ventes de Logements Neufs m/m
Act
Fcst
Prev
15:30
USD
Variation des stocks de pétrole brut de l’EIA
Act
2.774 M
Fcst
-5.136 M
Prev
-3.426 M
15:30
USD
EIA Cushing Variation des stocks de pétrole brut
Act
-0.068 M
Fcst
0.127 M
Prev
-0.698 M
16:30
USD
Vente des enchères de billets de banque de 7 ans
Act
3.781%
Fcst
Prev
3.790%
18:00
USD
Baker Hughes Nombre de plates-formes pétrolières américaines
Act
Fcst
Prev
419
18:00
USD
Baker Hughes Nombre total de plates-formes aux États-Unis
Act
Fcst
Prev
554
19:00
USD
Livre Beige
Act
Fcst
Prev