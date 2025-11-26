- Aperçu
AIXC: Aixcrypto Holdings, Inc.
Le taux de change de AIXC a changé de 2.87% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 2.4270 et à un maximum de 2.5218.
Suivez la dynamique Aixcrypto Holdings, Inc.. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
Foire Aux Questions
Quel est le prix de l'action AIXC aujourd'hui ?
L'action Aixcrypto Holdings, Inc. est cotée à 2.5100 aujourd'hui. Elle se négocie dans 2.4270 - 2.5218, a clôturé hier à 2.4400 et son volume d'échange a atteint 46. Le graphique en temps réel du cours de AIXC présente ces mises à jour.
L'action Aixcrypto Holdings, Inc. verse-t-elle des dividendes ?
Aixcrypto Holdings, Inc. est actuellement valorisé à 2.5100. La politique de dividendes dépend de l'entreprise, et les investisseurs surveillent également -23.01% et USD. Consultez le graphique en direct pour suivre l'évolution de AIXC.
Comment acheter des actions AIXC ?
Vous pouvez acheter des actions Aixcrypto Holdings, Inc. au cours actuel de 2.5100. Les ordres sont généralement placés à proximité de 2.5100 ou de 2.5130, le 46 et le 1.28% indiquent l'activité du marché. Suivez l'évolution de AIXC sur le graphique en direct dès aujourd'hui.
Comment investir dans l'action AIXC ?
Investir dans Aixcrypto Holdings, Inc. implique de prendre en compte la fourchette annuelle 2.3800 - 253.1000 et le prix actuel 2.5100. Beaucoup comparent -23.01% et -23.01% avant de passer des ordres à 2.5100 ou 2.5130. Consultez le graphique du cours de AIXC en temps réel et les variations quotidiennes.
Quels sont les prix les plus élevés de l'action Aixcrypto Holdings, Inc. ?
Le cours le plus élevé de Aixcrypto Holdings, Inc. l'année dernière était 253.1000. Au cours de 2.3800 - 253.1000, l'action a connu des fluctuations importantes, et la comparaison avec 2.4400 permet d'identifier les niveaux de résistance. Suivez la performance de Aixcrypto Holdings, Inc. sur le graphique en temps réel.
Quels sont les prix les plus bas de l'action Aixcrypto Holdings, Inc. ?
Le cours le plus bas de Aixcrypto Holdings, Inc. (AIXC) sur l'année a été 2.3800. Sa comparaison avec 2.5100 et 2.3800 - 253.1000 actuels révèle des points d'entrée potentiels à long terme. Suivez l'évolution de AIXC sur le graphique en direct pour plus de détails.
Quand l'action AIXC a-t-elle été divisée ?
Aixcrypto Holdings, Inc. a connu des fractionnements d'actions par le passé. Ces changements sont visibles dans , 2.4400 et -23.01% après les opérations sur titres.
- Clôture Précédente
- 2.4400
- Ouverture
- 2.4784
- Bid
- 2.5100
- Ask
- 2.5130
- Plus Bas
- 2.4270
- Plus Haut
- 2.5218
- Volume
- 46
- Changement quotidien
- 2.87%
- Changement Mensuel
- -23.01%
- Changement à 6 Mois
- -23.01%
- Changement Annuel
- -23.01%
- Act
- 0.5%
- Fcst
- Prev
- 3.0%
- Act
- 0.6%
- Fcst
- Prev
- 0.5%
- Act
-
- Fcst
- Prev
- Act
-
- Fcst
- Prev
- Act
-
- Fcst
- Prev
- Act
- 216 K
- Fcst
- 215 K
- Prev
- 222 K
- Act
- 1.960 M
- Fcst
- 1.981 M
- Prev
- 1.953 M
- Act
-
- Fcst
- 44.8
- Prev
- 43.8
- Act
-
- Fcst
- 0.2%
- Prev
- 0.2%
- Act
-
- Fcst
- 2.7%
- Prev
- 2.9%
- Act
-
- Fcst
- 0.2%
- Prev
- 0.3%
- Act
-
- Fcst
- 2.7%
- Prev
- 2.7%
- Act
-
- Fcst
- 0.3%
- Prev
- 0.6%
- Act
-
- Fcst
- Prev
- Act
-
- Fcst
- Prev
- Act
- 2.774 M
- Fcst
- -5.136 M
- Prev
- -3.426 M
- Act
- -0.068 M
- Fcst
- 0.127 M
- Prev
- -0.698 M
- Act
- 3.781%
- Fcst
- Prev
- 3.790%
- Act
-
- Fcst
- Prev
- 419
- Act
-
- Fcst
- Prev
- 554
- Act
-
- Fcst
- Prev