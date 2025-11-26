QuotazioniSezioni
Valute / AIXC
AIXC: Aixcrypto Holdings, Inc.

246.5000 USD 244.0600 (10002.46%)
Settore: Altri Simboli Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio AIXC ha avuto una variazione del 10002.46% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 242.7000 e ad un massimo di 257.0000.

Segui le dinamiche di Aixcrypto Holdings, Inc.. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Domande Frequenti

Qual è il prezzo delle azioni AIXC oggi?

Oggi le azioni Aixcrypto Holdings, Inc. sono prezzate a 246.5000. Viene scambiato all'interno di 242.7000 - 257.0000, la chiusura di ieri è stata 2.4400 e il volume degli scambi ha raggiunto 70. Il grafico dei prezzi in tempo reale di AIXC mostra questi aggiornamenti.

Le azioni Aixcrypto Holdings, Inc. pagano dividendi?

Aixcrypto Holdings, Inc. è attualmente valutato a 246.5000. La politica dei dividendi dipende dall'azienda, mentre gli investitori osservano anche 7461.35% e USD. Visualizza il grafico in tempo reale per monitorare i movimenti di AIXC.

Come acquistare azioni AIXC?

Puoi acquistare azioni Aixcrypto Holdings, Inc. al prezzo attuale di 246.5000. Gli ordini vengono solitamente effettuati in prossimità di 246.5000 o 246.5030, mentre 70 e -0.54% mostrano l'attività del mercato. Segui oggi stesso gli aggiornamenti di AIXC sul grafico in tempo reale.

Come investire in azioni AIXC?

Investire in Aixcrypto Holdings, Inc. implica considerare l'intervallo annuale 2.3800 - 253.1000 e il prezzo attuale 246.5000. Molti confrontano 7461.35% e 7461.35% prima di effettuare ordini su 246.5000 o 246.5030. Esplora in tempo reale il grafico dei prezzi di AIXC con le variazioni giornaliere.

Quali sono i prezzi più alti delle azioni Aixcrypto Holdings, Inc.?

Il prezzo massimo di Aixcrypto Holdings, Inc. nell'ultimo anno è stato 253.1000. All'interno di 2.3800 - 253.1000, il titolo ha subito notevoli fluttuazioni e il confronto con 2.4400 aiuta a individuare i livelli di resistenza. Traccia l'andamento di Aixcrypto Holdings, Inc. utilizzando il grafico in tempo reale.

Quali sono i prezzi più bassi delle azioni Aixcrypto Holdings, Inc.?

Il prezzo più basso di Aixcrypto Holdings, Inc. (AIXC) nel corso dell'anno è stato 2.3800. Confrontandolo con gli attuali 246.5000 e 2.3800 - 253.1000 si evidenziano potenziali punti di ingresso a lungo termine. Guarda AIXC muoversi sul grafico in tempo reale per maggiori dettagli.

Quando è avvenuto il frazionamento azionario di AIXC?

Aixcrypto Holdings, Inc. ha attraversato storicamente divisioni azionarie. Questi cambiamenti, dopo le azioni aziendali sono visibili in , 2.4400 e 7461.35%.

Intervallo Giornaliero
242.7000 257.0000
Intervallo Annuale
2.3800 257.0000
Chiusura Precedente
2.4400
Apertura
247.8400
Bid
246.5000
Ask
246.5030
Minimo
242.7000
Massimo
257.0000
Volume
70
Variazione giornaliera
10002.46%
Variazione Mensile
7461.35%
Variazione Semestrale
7461.35%
Variazione Annuale
7461.35%
