AGYS: Agilysys Inc
107.85 USD 0.56 (0.52%)
Setor: Tecnologia Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do AGYS para hoje mudou para 0.52%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 107.39 e o mais alto foi 108.64.
Veja a dinâmica do par de moedas Agilysys Inc. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
AGYS Notícias
- Oppenheimer raises Agilysys stock price target to $125 on strong outlook
- Opinion: Why small-cap stocks just might be the market’s new ‘Magnificent Seven’
- Do Options Traders Know Something About Agilysys Stock We Don't?
- Agilysys: At Such Elevated Multiples, We're Expecting More (Downgrade) (NASDAQ:AGYS)
- Netflix, Philip Morris among Tuesday’s market cap stock movers
- Philip Morris, Adv Micro Device lead market cap stock movers Tuesday
- Agilysys Posts Downbeat Earnings, Joins NXP Semiconductors And Other Big Stocks Moving Lower In Tuesday's Pre-Market Session - Archer Aviation (NYSE:ACHR), Agilysys (NASDAQ:AGYS)
- Cantor Fitzgerald reiterates Overweight rating on Agilysys stock at $125
- Agilysys stock price target raised to $120 from $90 at Oppenheimer
- Needham reiterates Buy rating on Agilysys stock, maintains $130 price target
- Why Medpace Shares Are Trading Higher By 45%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - ReAlpha Tech (NASDAQ:AIRE), Agilysys (NASDAQ:AGYS)
- Agilysys, Inc. (AGYS) Q1 2026 Earnings Call Transcript
- Agilysys (AGYS) Q1 Earnings: Taking a Look at Key Metrics Versus Estimates
- Agilysys Stock Tumbles On Q1 Earnings - Agilysys (NASDAQ:AGYS)
- Earnings call transcript: Agilysys Q1 2026 reports strong revenue growth
- Agilysys (AGYS) Misses Q1 Earnings Estimates
- Agilysys shares tumble as Q1 earnings miss estimates despite revenue beat
- Agilysys earnings missed by $0.03, revenue topped estimates
- Agilysys appoints new sales leaders to strengthen global presence
- Thrivent Small Cap Growth Fund Q1 2025 Commentary
- Agilysys unveils intelligent guest profiles system at HITEC 2025
- Agilysys controller Chris Robertson sells $55,635 in stock
- Debuting at HITEC 2025, Agilysys Book With S.P.E.N.D. Lets Guests Reserve Package Entitlements With Zero Staff Involvement
- Artisan International Small-Mid Fund Q1 2025 Commentary (Mutual Fund:ARTJX)
Faixa diária
107.39 108.64
Faixa anual
63.71 142.37
- Fechamento anterior
- 107.29
- Open
- 108.06
- Bid
- 107.85
- Ask
- 108.15
- Low
- 107.39
- High
- 108.64
- Volume
- 20
- Mudança diária
- 0.52%
- Mudança mensal
- 1.74%
- Mudança de 6 meses
- 48.37%
- Mudança anual
- -0.79%
18 setembro, quinta-feira
12:30
USD
- Atu.
- 23.2
- Projeç.
- 3.7
- Prév.
- -0.3
12:30
USD
- Atu.
- 5.6
- Projeç.
- 7.6
- Prév.
- 5.9
12:30
USD
- Atu.
- 231 mil
- Projeç.
- 282 mil
- Prév.
- 264 mil
12:30
USD
- Atu.
- 1.920 milh
- Projeç.
- 1.935 milh
- Prév.
- 1.927 milh
14:00
USD
- Atu.
- -0.5%
- Projeç.
- -0.2%
- Prév.
- -0.1%
17:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- 1.985%
20:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- $123.1 bilh
- Prév.
- $150.8 bilh