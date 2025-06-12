Valute / AGYS
AGYS: Agilysys Inc
105.62 USD 1.77 (1.65%)
Settore: Tecnologia Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio AGYS ha avuto una variazione del -1.65% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 105.55 e ad un massimo di 107.40.
Segui le dinamiche di Agilysys Inc. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
Intervallo Giornaliero
105.55 107.40
Intervallo Annuale
63.71 142.37
- Chiusura Precedente
- 107.39
- Apertura
- 107.39
- Bid
- 105.62
- Ask
- 105.92
- Minimo
- 105.55
- Massimo
- 107.40
- Volume
- 510
- Variazione giornaliera
- -1.65%
- Variazione Mensile
- -0.37%
- Variazione Semestrale
- 45.30%
- Variazione Annuale
- -2.84%
20 settembre, sabato