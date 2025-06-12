QuotazioniSezioni
Valute / AGYS
Tornare a Azioni

AGYS: Agilysys Inc

105.62 USD 1.77 (1.65%)
Settore: Tecnologia Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio AGYS ha avuto una variazione del -1.65% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 105.55 e ad un massimo di 107.40.

Segui le dinamiche di Agilysys Inc. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Grafico a schermo intero
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

AGYS News

Intervallo Giornaliero
105.55 107.40
Intervallo Annuale
63.71 142.37
Chiusura Precedente
107.39
Apertura
107.39
Bid
105.62
Ask
105.92
Minimo
105.55
Massimo
107.40
Volume
510
Variazione giornaliera
-1.65%
Variazione Mensile
-0.37%
Variazione Semestrale
45.30%
Variazione Annuale
-2.84%
20 settembre, sabato