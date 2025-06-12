Devises / AGYS
- Aperçu
- Actions
- Devises
- Crypto-monnaies
- Métaux
- Indices
- Matières premières
AGYS: Agilysys Inc
105.62 USD 1.77 (1.65%)
Secteur: Technologie Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar
Le taux de change de AGYS a changé de -1.65% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 105.55 et à un maximum de 107.40.
Suivez la dynamique Agilysys Inc. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
AGYS Nouvelles
- Oppenheimer raises Agilysys stock price target to $125 on strong outlook
- Opinion: Why small-cap stocks just might be the market’s new ‘Magnificent Seven’
- Do Options Traders Know Something About Agilysys Stock We Don't?
- Agilysys: At Such Elevated Multiples, We're Expecting More (Downgrade) (NASDAQ:AGYS)
- Netflix, Philip Morris among Tuesday’s market cap stock movers
- Philip Morris, Adv Micro Device lead market cap stock movers Tuesday
- Agilysys Posts Downbeat Earnings, Joins NXP Semiconductors And Other Big Stocks Moving Lower In Tuesday's Pre-Market Session - Archer Aviation (NYSE:ACHR), Agilysys (NASDAQ:AGYS)
- Cantor Fitzgerald reiterates Overweight rating on Agilysys stock at $125
- Agilysys stock price target raised to $120 from $90 at Oppenheimer
- Needham reiterates Buy rating on Agilysys stock, maintains $130 price target
- Why Medpace Shares Are Trading Higher By 45%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - ReAlpha Tech (NASDAQ:AIRE), Agilysys (NASDAQ:AGYS)
- Agilysys, Inc. (AGYS) Q1 2026 Earnings Call Transcript
- Agilysys (AGYS) Q1 Earnings: Taking a Look at Key Metrics Versus Estimates
- Agilysys Stock Tumbles On Q1 Earnings - Agilysys (NASDAQ:AGYS)
- Earnings call transcript: Agilysys Q1 2026 reports strong revenue growth
- Agilysys (AGYS) Misses Q1 Earnings Estimates
- Agilysys shares tumble as Q1 earnings miss estimates despite revenue beat
- Agilysys earnings missed by $0.03, revenue topped estimates
- Agilysys appoints new sales leaders to strengthen global presence
- Thrivent Small Cap Growth Fund Q1 2025 Commentary
- Agilysys unveils intelligent guest profiles system at HITEC 2025
- Agilysys controller Chris Robertson sells $55,635 in stock
- Debuting at HITEC 2025, Agilysys Book With S.P.E.N.D. Lets Guests Reserve Package Entitlements With Zero Staff Involvement
- Artisan International Small-Mid Fund Q1 2025 Commentary (Mutual Fund:ARTJX)
Range quotidien
105.55 107.40
Range Annuel
63.71 142.37
- Clôture Précédente
- 107.39
- Ouverture
- 107.39
- Bid
- 105.62
- Ask
- 105.92
- Plus Bas
- 105.55
- Plus Haut
- 107.40
- Volume
- 510
- Changement quotidien
- -1.65%
- Changement Mensuel
- -0.37%
- Changement à 6 Mois
- 45.30%
- Changement Annuel
- -2.84%
20 septembre, samedi