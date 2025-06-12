CotationsSections
AGYS
AGYS: Agilysys Inc

105.62 USD 1.77 (1.65%)
Secteur: Technologie Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar

Le taux de change de AGYS a changé de -1.65% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 105.55 et à un maximum de 107.40.

Suivez la dynamique Agilysys Inc. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.

AGYS Nouvelles

Range quotidien
105.55 107.40
Range Annuel
63.71 142.37
Clôture Précédente
107.39
Ouverture
107.39
Bid
105.62
Ask
105.92
Plus Bas
105.55
Plus Haut
107.40
Volume
510
Changement quotidien
-1.65%
Changement Mensuel
-0.37%
Changement à 6 Mois
45.30%
Changement Annuel
-2.84%
