AGYS: Agilysys Inc

107.29 USD 0.31 (0.29%)
Sector: Tecnología Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar

El tipo de cambio de AGYS de hoy ha cambiado un -0.29%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 107.15, mientras que el máximo ha alcanzado 112.15.

Siga la dinámica de la pareja de divisas Agilysys Inc. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.

AGYS News

Rango diario
107.15 112.15
Rango anual
63.71 142.37
Cierres anteriores
107.60
Open
107.46
Bid
107.29
Ask
107.59
Low
107.15
High
112.15
Volumen
578
Cambio diario
-0.29%
Cambio mensual
1.21%
Cambio a 6 meses
47.60%
Cambio anual
-1.31%
