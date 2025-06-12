KurseKategorien
AGYS: Agilysys Inc

107.39 USD 0.10 (0.09%)
Sektor: Technologie Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von AGYS hat sich für heute um 0.09% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 106.38 bis zu einem Hoch von 108.64 gehandelt.

Verfolgen Sie die Agilysys Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Tagesspanne
106.38 108.64
Jahresspanne
63.71 142.37
Vorheriger Schlusskurs
107.29
Eröffnung
108.06
Bid
107.39
Ask
107.69
Tief
106.38
Hoch
108.64
Volumen
445
Tagesänderung
0.09%
Monatsänderung
1.30%
6-Monatsänderung
47.74%
Jahresänderung
-1.21%
