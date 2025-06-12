Währungen / AGYS
AGYS: Agilysys Inc
107.39 USD 0.10 (0.09%)
Sektor: Technologie Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von AGYS hat sich für heute um 0.09% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 106.38 bis zu einem Hoch von 108.64 gehandelt.
Verfolgen Sie die Agilysys Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
AGYS News
Tagesspanne
106.38 108.64
Jahresspanne
63.71 142.37
- Vorheriger Schlusskurs
- 107.29
- Eröffnung
- 108.06
- Bid
- 107.39
- Ask
- 107.69
- Tief
- 106.38
- Hoch
- 108.64
- Volumen
- 445
- Tagesänderung
- 0.09%
- Monatsänderung
- 1.30%
- 6-Monatsänderung
- 47.74%
- Jahresänderung
- -1.21%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K