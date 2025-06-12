クォートセクション
通貨 / AGYS
株に戻る

AGYS: Agilysys Inc

107.39 USD 0.10 (0.09%)
セクター: 技術 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

AGYSの今日の為替レートは、0.09%変化しました。日中、通貨は1あたり106.38の安値と108.64の高値で取引されました。

Agilysys Incダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

全画面チャート
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

AGYS News

1日のレンジ
106.38 108.64
1年のレンジ
63.71 142.37
以前の終値
107.29
始値
108.06
買値
107.39
買値
107.69
安値
106.38
高値
108.64
出来高
445
1日の変化
0.09%
1ヶ月の変化
1.30%
6ヶ月の変化
47.74%
1年の変化
-1.21%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置（リグ）稼働数
実際
期待
416
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置(リグ)稼働数
実際
期待
539
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
261.7 K
19:30
USD
CFTC原油投機筋ポジション
実際
期待
81.8 K
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100投機筋ポジション
実際
期待
25.5 K