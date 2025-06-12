通貨 / AGYS
AGYS: Agilysys Inc
107.39 USD 0.10 (0.09%)
セクター: 技術 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
AGYSの今日の為替レートは、0.09%変化しました。日中、通貨は1あたり106.38の安値と108.64の高値で取引されました。
Agilysys Incダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
AGYS News
- Oppenheimer raises Agilysys stock price target to $125 on strong outlook
- Opinion: Why small-cap stocks just might be the market’s new ‘Magnificent Seven’
- Do Options Traders Know Something About Agilysys Stock We Don't?
- Agilysys: At Such Elevated Multiples, We're Expecting More (Downgrade) (NASDAQ:AGYS)
- Netflix, Philip Morris among Tuesday’s market cap stock movers
- Philip Morris, Adv Micro Device lead market cap stock movers Tuesday
- Agilysys Posts Downbeat Earnings, Joins NXP Semiconductors And Other Big Stocks Moving Lower In Tuesday's Pre-Market Session - Archer Aviation (NYSE:ACHR), Agilysys (NASDAQ:AGYS)
- Cantor Fitzgerald reiterates Overweight rating on Agilysys stock at $125
- Agilysys stock price target raised to $120 from $90 at Oppenheimer
- Needham reiterates Buy rating on Agilysys stock, maintains $130 price target
- Why Medpace Shares Are Trading Higher By 45%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - ReAlpha Tech (NASDAQ:AIRE), Agilysys (NASDAQ:AGYS)
- Agilysys, Inc. (AGYS) Q1 2026 Earnings Call Transcript
- Agilysys (AGYS) Q1 Earnings: Taking a Look at Key Metrics Versus Estimates
- Agilysys Stock Tumbles On Q1 Earnings - Agilysys (NASDAQ:AGYS)
- Earnings call transcript: Agilysys Q1 2026 reports strong revenue growth
- Agilysys (AGYS) Misses Q1 Earnings Estimates
- Agilysys shares tumble as Q1 earnings miss estimates despite revenue beat
- Agilysys earnings missed by $0.03, revenue topped estimates
- Agilysys appoints new sales leaders to strengthen global presence
- Thrivent Small Cap Growth Fund Q1 2025 Commentary
- Agilysys unveils intelligent guest profiles system at HITEC 2025
- Agilysys controller Chris Robertson sells $55,635 in stock
- Debuting at HITEC 2025, Agilysys Book With S.P.E.N.D. Lets Guests Reserve Package Entitlements With Zero Staff Involvement
- Artisan International Small-Mid Fund Q1 2025 Commentary (Mutual Fund:ARTJX)
1日のレンジ
106.38 108.64
1年のレンジ
63.71 142.37
- 以前の終値
- 107.29
- 始値
- 108.06
- 買値
- 107.39
- 買値
- 107.69
- 安値
- 106.38
- 高値
- 108.64
- 出来高
- 445
- 1日の変化
- 0.09%
- 1ヶ月の変化
- 1.30%
- 6ヶ月の変化
- 47.74%
- 1年の変化
- -1.21%
