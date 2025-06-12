통화 / AGYS
- 개요
- 주식
- 통화
- 암호화폐
- 금속
- 색인
- 원자재
AGYS: Agilysys Inc
105.62 USD 1.77 (1.65%)
부문: 기술 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
AGYS 환율이 오늘 -1.65%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 105.55이고 고가는 107.40이었습니다.
Agilysys Inc 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
AGYS News
- Oppenheimer raises Agilysys stock price target to $125 on strong outlook
- Opinion: Why small-cap stocks just might be the market’s new ‘Magnificent Seven’
- Do Options Traders Know Something About Agilysys Stock We Don't?
- Agilysys: At Such Elevated Multiples, We're Expecting More (Downgrade) (NASDAQ:AGYS)
- Netflix, Philip Morris among Tuesday’s market cap stock movers
- Philip Morris, Adv Micro Device lead market cap stock movers Tuesday
- Agilysys Posts Downbeat Earnings, Joins NXP Semiconductors And Other Big Stocks Moving Lower In Tuesday's Pre-Market Session - Archer Aviation (NYSE:ACHR), Agilysys (NASDAQ:AGYS)
- Cantor Fitzgerald reiterates Overweight rating on Agilysys stock at $125
- Agilysys stock price target raised to $120 from $90 at Oppenheimer
- Needham reiterates Buy rating on Agilysys stock, maintains $130 price target
- Why Medpace Shares Are Trading Higher By 45%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - ReAlpha Tech (NASDAQ:AIRE), Agilysys (NASDAQ:AGYS)
- Agilysys, Inc. (AGYS) Q1 2026 Earnings Call Transcript
- Agilysys (AGYS) Q1 Earnings: Taking a Look at Key Metrics Versus Estimates
- Agilysys Stock Tumbles On Q1 Earnings - Agilysys (NASDAQ:AGYS)
- Earnings call transcript: Agilysys Q1 2026 reports strong revenue growth
- Agilysys (AGYS) Misses Q1 Earnings Estimates
- Agilysys shares tumble as Q1 earnings miss estimates despite revenue beat
- Agilysys earnings missed by $0.03, revenue topped estimates
- Agilysys appoints new sales leaders to strengthen global presence
- Thrivent Small Cap Growth Fund Q1 2025 Commentary
- Agilysys unveils intelligent guest profiles system at HITEC 2025
- Agilysys controller Chris Robertson sells $55,635 in stock
- Debuting at HITEC 2025, Agilysys Book With S.P.E.N.D. Lets Guests Reserve Package Entitlements With Zero Staff Involvement
- Artisan International Small-Mid Fund Q1 2025 Commentary (Mutual Fund:ARTJX)
일일 변동 비율
105.55 107.40
년간 변동
63.71 142.37
- 이전 종가
- 107.39
- 시가
- 107.39
- Bid
- 105.62
- Ask
- 105.92
- 저가
- 105.55
- 고가
- 107.40
- 볼륨
- 510
- 일일 변동
- -1.65%
- 월 변동
- -0.37%
- 6개월 변동
- 45.30%
- 년간 변동율
- -2.84%
19 9월, 금요일
17:00
USD
- 활동
- 418
- 예측값
- 훑어보기
- 416
17:00
USD
- 활동
- 542
- 예측값
- 훑어보기
- 539
19:30
USD
- 활동
- 266.4 K
- 예측값
- 훑어보기
- 261.7 K
19:30
USD
- 활동
- 98.7 K
- 예측값
- 훑어보기
- 81.8 K
19:30
USD
- 활동
- -225.1 K
- 예측값
- 훑어보기
- -173.7 K
19:30
USD
- 활동
- 17.8 K
- 예측값
- 훑어보기
- 25.5 K