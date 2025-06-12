货币 / AGYS
AGYS: Agilysys Inc
110.15 USD 2.55 (2.37%)
版块: 技术 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日AGYS汇率已更改2.37%。当日，交易品种以低点109.14和高点110.56进行交易。
关注Agilysys Inc动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
AGYS新闻
- Oppenheimer raises Agilysys stock price target to $125 on strong outlook
- Opinion: Why small-cap stocks just might be the market’s new ‘Magnificent Seven’
- Do Options Traders Know Something About Agilysys Stock We Don't?
- Agilysys: At Such Elevated Multiples, We're Expecting More (Downgrade) (NASDAQ:AGYS)
- Netflix, Philip Morris among Tuesday’s market cap stock movers
- Philip Morris, Adv Micro Device lead market cap stock movers Tuesday
- Agilysys Posts Downbeat Earnings, Joins NXP Semiconductors And Other Big Stocks Moving Lower In Tuesday's Pre-Market Session - Archer Aviation (NYSE:ACHR), Agilysys (NASDAQ:AGYS)
- Cantor Fitzgerald reiterates Overweight rating on Agilysys stock at $125
- Agilysys stock price target raised to $120 from $90 at Oppenheimer
- Needham reiterates Buy rating on Agilysys stock, maintains $130 price target
- Why Medpace Shares Are Trading Higher By 45%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - ReAlpha Tech (NASDAQ:AIRE), Agilysys (NASDAQ:AGYS)
- Agilysys, Inc. (AGYS) Q1 2026 Earnings Call Transcript
- Agilysys (AGYS) Q1 Earnings: Taking a Look at Key Metrics Versus Estimates
- Agilysys Stock Tumbles On Q1 Earnings - Agilysys (NASDAQ:AGYS)
- Earnings call transcript: Agilysys Q1 2026 reports strong revenue growth
- Agilysys (AGYS) Misses Q1 Earnings Estimates
- Agilysys shares tumble as Q1 earnings miss estimates despite revenue beat
- Agilysys earnings missed by $0.03, revenue topped estimates
- Agilysys appoints new sales leaders to strengthen global presence
- Thrivent Small Cap Growth Fund Q1 2025 Commentary
- Agilysys unveils intelligent guest profiles system at HITEC 2025
- Agilysys controller Chris Robertson sells $55,635 in stock
- Debuting at HITEC 2025, Agilysys Book With S.P.E.N.D. Lets Guests Reserve Package Entitlements With Zero Staff Involvement
- Artisan International Small-Mid Fund Q1 2025 Commentary (Mutual Fund:ARTJX)
