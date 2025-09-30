- Visão do mercado
AFJKR: Aimei Health Technology Co Ltd - Right
A taxa do AFJKR para hoje mudou para 5.26%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 0.3200 e o mais alto foi 0.4346.
Veja a dinâmica do par de moedas Aimei Health Technology Co Ltd - Right. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
Perguntas frequentes
Qual é o preço das ações de AFJKR hoje?
Hoje Aimei Health Technology Co Ltd - Right (AFJKR) está avaliado em 0.4000. O instrumento é negociado dentro de 5.26%, o fechamento de ontem foi 0.3800, e o volume de negociação atingiu 213. Toda a dinâmica pode ser acompanhada no gráfico de preços de AFJKR em tempo real.
As ações de Aimei Health Technology Co Ltd - Right pagam dividendos?
Atualmente Aimei Health Technology Co Ltd - Right está avaliado em 0.4000. A política de dividendos depende da empresa, enquanto investidores também acompanham 65.29% e USD. Monitore os movimentos de AFJKR no gráfico em tempo real.
Como comprar ações de AFJKR?
Você pode comprar ações de Aimei Health Technology Co Ltd - Right (AFJKR) pelo preço atual 0.4000. Ordens geralmente são executadas perto de 0.4000 ou 0.4030, enquanto 213 e 25.00% mostram a atividade do mercado. Monitore as mudanças de AFJKR no gráfico em tempo real.
Como investir em ações de AFJKR?
Investir em Aimei Health Technology Co Ltd - Right envolve considerar a faixa anual 0.1001 - 0.4346 e o preço atual 0.4000. Muitos comparam 43.37% e 11.11% antes de enviar ordens em 0.4000 ou 0.4030. Estude as mudanças diárias de preço de AFJKR no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais altos das ações Aimei Health Technology Co., Ltd.?
O maior preço de Aimei Health Technology Co., Ltd. (AFJKR) no último ano foi 0.4346. As ações oscilaram bastante dentro de 0.1001 - 0.4346, e a comparação com 0.3800 ajuda a identificar resistências. Monitore a dinâmica de Aimei Health Technology Co Ltd - Right no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais baixos das ações Aimei Health Technology Co., Ltd.?
O menor preço de Aimei Health Technology Co., Ltd. (AFJKR) no ano foi 0.1001. A comparação com o preço atual 0.4000 e 0.1001 - 0.4346 mostra possíveis pontos de entrada de longo prazo. Estude os movimentos de AFJKR em detalhes no gráfico em tempo real.
Quando ocorreu o desdobramento das ações de AFJKR?
No passado Aimei Health Technology Co Ltd - Right passou por um desdobramento de ações. Essas mudanças aparecem em , 0.3800 e 65.29% após os eventos corporativos.
- Fechamento anterior
- 0.3800
- Open
- 0.3200
- Bid
- 0.4000
- Ask
- 0.4030
- Low
- 0.3200
- High
- 0.4346
- Volume
- 213
- Mudança diária
- 5.26%
- Mudança mensal
- 43.37%
- Mudança de 6 meses
- 11.11%
- Mudança anual
- 65.29%
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- Atu.
-
- Projeç.
- 1.7%
- Prév.
- 2.1%
- Atu.
-
- Projeç.
- -0.4%
- Prév.
- 0.0%
- Atu.
-
- Projeç.
- 45.8
- Prév.
- 41.5
- Atu.
-
- Projeç.
- 7.326 milh
- Prév.
- 7.181 milh
- Atu.
-
- Projeç.
- 100.7
- Prév.
- 97.4