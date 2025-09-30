- Aperçu
- Actions
- Devises
- Crypto-monnaies
- Métaux
- Indices
- Matières premières
AFJKR: Aimei Health Technology Co Ltd - Right
Le taux de change de AFJKR a changé de 5.26% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 0.3200 et à un maximum de 0.4346.
Suivez la dynamique Aimei Health Technology Co Ltd - Right. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Foire Aux Questions
Quel est le prix de l'action AFJKR aujourd'hui ?
L'action Aimei Health Technology Co Ltd - Right est cotée à 0.4000 aujourd'hui. Elle se négocie dans 5.26%, a clôturé hier à 0.3800 et son volume d'échange a atteint 213. Le graphique en temps réel du cours de AFJKR présente ces mises à jour.
L'action Aimei Health Technology Co Ltd - Right verse-t-elle des dividendes ?
Aimei Health Technology Co Ltd - Right est actuellement valorisé à 0.4000. La politique de dividendes dépend de l'entreprise, et les investisseurs surveillent également 65.29% et USD. Consultez le graphique en direct pour suivre l'évolution de AFJKR.
Comment acheter des actions AFJKR ?
Vous pouvez acheter des actions Aimei Health Technology Co Ltd - Right au cours actuel de 0.4000. Les ordres sont généralement placés à proximité de 0.4000 ou de 0.4030, le 213 et le 25.00% indiquent l'activité du marché. Suivez l'évolution de AFJKR sur le graphique en direct dès aujourd'hui.
Comment investir dans l'action AFJKR ?
Investir dans Aimei Health Technology Co Ltd - Right implique de prendre en compte la fourchette annuelle 0.1001 - 0.4346 et le prix actuel 0.4000. Beaucoup comparent 43.37% et 11.11% avant de passer des ordres à 0.4000 ou 0.4030. Consultez le graphique du cours de AFJKR en temps réel et les variations quotidiennes.
Quels sont les prix les plus élevés de l'action Aimei Health Technology Co., Ltd. ?
Le cours le plus élevé de Aimei Health Technology Co., Ltd. l'année dernière était 0.4346. Au cours de 0.1001 - 0.4346, l'action a connu des fluctuations importantes, et la comparaison avec 0.3800 permet d'identifier les niveaux de résistance. Suivez la performance de Aimei Health Technology Co Ltd - Right sur le graphique en temps réel.
Quels sont les prix les plus bas de l'action Aimei Health Technology Co., Ltd. ?
Le cours le plus bas de Aimei Health Technology Co., Ltd. (AFJKR) sur l'année a été 0.1001. Sa comparaison avec 0.4000 et 0.1001 - 0.4346 actuels révèle des points d'entrée potentiels à long terme. Suivez l'évolution de AFJKR sur le graphique en direct pour plus de détails.
Quand l'action AFJKR a-t-elle été divisée ?
Aimei Health Technology Co Ltd - Right a connu des fractionnements d'actions par le passé. Ces changements sont visibles dans , 0.3800 et 65.29% après les opérations sur titres.
- Clôture Précédente
- 0.3800
- Ouverture
- 0.3200
- Bid
- 0.4000
- Ask
- 0.4030
- Plus Bas
- 0.3200
- Plus Haut
- 0.4346
- Volume
- 213
- Changement quotidien
- 5.26%
- Changement Mensuel
- 43.37%
- Changement à 6 Mois
- 11.11%
- Changement Annuel
- 65.29%
- Act
-
- Fcst
- Prev
- Act
-
- Fcst
- 1.7%
- Prev
- 2.1%
- Act
-
- Fcst
- -0.4%
- Prev
- 0.0%
- Act
-
- Fcst
- 45.8
- Prev
- 41.5
- Act
-
- Fcst
- 7.326 M
- Prev
- 7.181 M
- Act
-
- Fcst
- 100.7
- Prev
- 97.4