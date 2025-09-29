- Обзор рынка
AFJKR: Aimei Health Technology Co Ltd - Right
Курс AFJKR за сегодня изменился на 5.26%. При этом минимальная цена на торгах достигала 0.3200, а максимальная — 0.4346.
Следите за динамикой Aimei Health Technology Co Ltd - Right. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций AFJKR сегодня?
Aimei Health Technology Co Ltd - Right (AFJKR) сегодня оценивается на уровне 0.4000. Инструмент торгуется в пределах 5.26%, вчерашнее закрытие составило 0.3800, а торговый объем достиг 213. Всю динамику можно отследить на ценовом графике AFJKR в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям Aimei Health Technology Co Ltd - Right?
Aimei Health Technology Co Ltd - Right в настоящее время оценивается в 0.4000. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 65.29% и USD. Отслеживайте движения AFJKR на графике в реальном времени.
Как купить акции AFJKR?
Вы можете купить акции Aimei Health Technology Co Ltd - Right (AFJKR) по текущей цене 0.4000. Ордера обычно размещаются около 0.4000 или 0.4030, тогда как 213 и 25.00% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения AFJKR на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции AFJKR?
Инвестирование в Aimei Health Technology Co Ltd - Right предполагает учет годового диапазона 0.1001 - 0.4346 и текущей цены 0.4000. Многие сравнивают 43.37% и 11.11% перед размещением ордеров на 0.4000 или 0.4030. Изучайте ежедневные изменения цены AFJKR на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции Aimei Health Technology Co., Ltd.?
Самая высокая цена Aimei Health Technology Co., Ltd. (AFJKR) за последний год составила 0.4346. Акции заметно колебались в пределах 0.1001 - 0.4346, сравнение с 0.3800 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Aimei Health Technology Co Ltd - Right на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции Aimei Health Technology Co., Ltd.?
Самая низкая цена Aimei Health Technology Co., Ltd. (AFJKR) за год составила 0.1001. Сравнение с текущими 0.4000 и 0.1001 - 0.4346 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения AFJKR во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций AFJKR?
В прошлом Aimei Health Technology Co Ltd - Right проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 0.3800 и 65.29% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 0.3800
- Open
- 0.3200
- Bid
- 0.4000
- Ask
- 0.4030
- Low
- 0.3200
- High
- 0.4346
- Объем
- 213
- Дневное изменение
- 5.26%
- Месячное изменение
- 43.37%
- 6-месячное изменение
- 11.11%
- Годовое изменение
- 65.29%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
- 4.0%
- Прог.
- 2.0%
- Пред.
- -0.3%