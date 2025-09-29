КотировкиРазделы
AFJKR
AFJKR: Aimei Health Technology Co Ltd - Right

0.4000 USD 0.0200 (5.26%)
Сектор: Другие символы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс AFJKR за сегодня изменился на 5.26%. При этом минимальная цена на торгах достигала 0.3200, а максимальная — 0.4346.

Следите за динамикой Aimei Health Technology Co Ltd - Right. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций AFJKR сегодня?

Aimei Health Technology Co Ltd - Right (AFJKR) сегодня оценивается на уровне 0.4000. Инструмент торгуется в пределах 5.26%, вчерашнее закрытие составило 0.3800, а торговый объем достиг 213. Всю динамику можно отследить на ценовом графике AFJKR в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям Aimei Health Technology Co Ltd - Right?

Aimei Health Technology Co Ltd - Right в настоящее время оценивается в 0.4000. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 65.29% и USD. Отслеживайте движения AFJKR на графике в реальном времени.

Как купить акции AFJKR?

Вы можете купить акции Aimei Health Technology Co Ltd - Right (AFJKR) по текущей цене 0.4000. Ордера обычно размещаются около 0.4000 или 0.4030, тогда как 213 и 25.00% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения AFJKR на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции AFJKR?

Инвестирование в Aimei Health Technology Co Ltd - Right предполагает учет годового диапазона 0.1001 - 0.4346 и текущей цены 0.4000. Многие сравнивают 43.37% и 11.11% перед размещением ордеров на 0.4000 или 0.4030. Изучайте ежедневные изменения цены AFJKR на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции Aimei Health Technology Co., Ltd.?

Самая высокая цена Aimei Health Technology Co., Ltd. (AFJKR) за последний год составила 0.4346. Акции заметно колебались в пределах 0.1001 - 0.4346, сравнение с 0.3800 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Aimei Health Technology Co Ltd - Right на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции Aimei Health Technology Co., Ltd.?

Самая низкая цена Aimei Health Technology Co., Ltd. (AFJKR) за год составила 0.1001. Сравнение с текущими 0.4000 и 0.1001 - 0.4346 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения AFJKR во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций AFJKR?

В прошлом Aimei Health Technology Co Ltd - Right проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 0.3800 и 65.29% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
0.3200 0.4346
Годовой диапазон
0.1001 0.4346
Предыдущее закрытие
0.3800
Open
0.3200
Bid
0.4000
Ask
0.4030
Low
0.3200
High
0.4346
Объем
213
Дневное изменение
5.26%
Месячное изменение
43.37%
6-месячное изменение
11.11%
Годовое изменение
65.29%
