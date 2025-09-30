- Übersicht
- Aktien
- Währungen
- Kryptowährungen
- Metalle
- Indices
- Rohstoffe
AFJKR: Aimei Health Technology Co Ltd - Right
Der Wechselkurs von AFJKR hat sich für heute um 5.26% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 0.3200 bis zu einem Hoch von 0.4346 gehandelt.
Verfolgen Sie die Aimei Health Technology Co Ltd - Right-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Häufige Fragen
Wie ist der Aktienkurs von AFJKR heute?
Die Aktie von Aimei Health Technology Co Ltd - Right (AFJKR) notiert heute bei 0.4000. Sie wird innerhalb einer Spanne von 5.26% gehandelt, der gestrige Schlusskurs lag bei 0.3800 und das Handelsvolumen erreichte 213. Das Live-Chart von AFJKR zeigt diese Aktualisierungen.
Zahlt die Aktie AFJKR Dividenden?
Aimei Health Technology Co Ltd - Right wird derzeit mit 0.4000 bewertet. Die Dividendenpolitik hängt vom jeweiligen Unternehmen ab, während Anleger auch 65.29% und USD im Auge behalten. Sehen Sie sich das Chart live an, um die Bewegungen von AFJKR zu verfolgen.
Wie kaufe ich AFJKR-Aktien?
Sie können Aktien von Aimei Health Technology Co Ltd - Right (AFJKR) zum aktuellen Kurs von 0.4000 kaufen. Aufträge werden in der Regel nahe 0.4000 oder 0.4030 platziert, während 213 und 25.00% die Marktaktivität widerspiegeln. Verfolgen Sie heute die Aktualisierungen von AFJKR auf dem Live-Chart.
Wie investiert man in AFJKR-Aktien?
Bei einer Investition in Aimei Health Technology Co Ltd - Right müssen die jährliche Spanne 0.1001 - 0.4346 und der aktuelle Kurs 0.4000 berücksichtigt werden. Viele vergleichen 43.37% und 11.11%, bevor sie Orders zu 0.4000 oder 0.4030 platzieren. Entdecken Sie den Live-Chart mit den täglichen Kursänderungen von AFJKR.
Was sind die höchsten Kurse der Aktie von Aimei Health Technology Co., Ltd.?
Der höchste Kurs von Aimei Health Technology Co., Ltd. (AFJKR) im vergangenen Jahr lag bei 0.4346. Innerhalb von 0.1001 - 0.4346 schwankte die Aktie deutlich, und ein Vergleich mit 0.3800 hilft dabei, Widerstandsniveaus zu erkennen. Verfolgen Sie die Entwicklung von Aimei Health Technology Co Ltd - Right mithilfe des Live-Charts.
Was sind die niedrigsten Kurse der Aktie von Aimei Health Technology Co., Ltd.?
Der niedrigste Kurs von Aimei Health Technology Co., Ltd. (AFJKR) im Laufe des Jahres betrug 0.1001. Ein Vergleich mit dem aktuellen Kurs 0.4000 und der Spanne 0.1001 - 0.4346 zeigt potenzielle, langfristige Einstiegspunkte auf. Beobachten Sie die Bewegungen von AFJKR live auf dem Chart, um weitere Details zu erfahren.
Wann fand der Aktiensplit von AFJKR statt?
Aimei Health Technology Co Ltd - Right hat in der Vergangenheit Aktiensplits durchgeführt. Diese Änderungen sind in , 0.3800 und 65.29% nach den Kapitalmaßnahmen sichtbar.
- Vorheriger Schlusskurs
- 0.3800
- Eröffnung
- 0.3200
- Bid
- 0.4000
- Ask
- 0.4030
- Tief
- 0.3200
- Hoch
- 0.4346
- Volumen
- 213
- Tagesänderung
- 5.26%
- Monatsänderung
- 43.37%
- 6-Monatsänderung
- 11.11%
- Jahresänderung
- 65.29%
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- Akt
-
- Erw
- 1.7%
- Vorh
- 2.1%
- Akt
-
- Erw
- -0.4%
- Vorh
- 0.0%
- Akt
-
- Erw
- 45.8
- Vorh
- 41.5
- Akt
-
- Erw
- 7.326 M
- Vorh
- 7.181 M
- Akt
-
- Erw
- 100.7
- Vorh
- 97.4