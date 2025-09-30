QuotazioniSezioni
AFJKR: Aimei Health Technology Co Ltd - Right

0.4000 USD 0.0200 (5.26%)
Settore: Altri Simboli Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio AFJKR ha avuto una variazione del 5.26% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 0.3200 e ad un massimo di 0.4346.

Segui le dinamiche di Aimei Health Technology Co Ltd - Right. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Domande Frequenti

Qual è il prezzo delle azioni AFJKR oggi?

Oggi le azioni Aimei Health Technology Co Ltd - Right sono prezzate a 0.4000. Viene scambiato all'interno di 5.26%, la chiusura di ieri è stata 0.3800 e il volume degli scambi ha raggiunto 213. Il grafico dei prezzi in tempo reale di AFJKR mostra questi aggiornamenti.

Le azioni Aimei Health Technology Co Ltd - Right pagano dividendi?

Aimei Health Technology Co Ltd - Right è attualmente valutato a 0.4000. La politica dei dividendi dipende dall'azienda, mentre gli investitori osservano anche 65.29% e USD. Visualizza il grafico in tempo reale per monitorare i movimenti di AFJKR.

Come acquistare azioni AFJKR?

Puoi acquistare azioni Aimei Health Technology Co Ltd - Right al prezzo attuale di 0.4000. Gli ordini vengono solitamente effettuati in prossimità di 0.4000 o 0.4030, mentre 213 e 25.00% mostrano l'attività del mercato. Segui oggi stesso gli aggiornamenti di AFJKR sul grafico in tempo reale.

Come investire in azioni AFJKR?

Investire in Aimei Health Technology Co Ltd - Right implica considerare l'intervallo annuale 0.1001 - 0.4346 e il prezzo attuale 0.4000. Molti confrontano 43.37% e 11.11% prima di effettuare ordini su 0.4000 o 0.4030. Esplora in tempo reale il grafico dei prezzi di AFJKR con le variazioni giornaliere.

Quali sono i prezzi più alti delle azioni Aimei Health Technology Co., Ltd.?

Il prezzo massimo di Aimei Health Technology Co., Ltd. nell'ultimo anno è stato 0.4346. All'interno di 0.1001 - 0.4346, il titolo ha subito notevoli fluttuazioni e il confronto con 0.3800 aiuta a individuare i livelli di resistenza. Traccia l'andamento di Aimei Health Technology Co Ltd - Right utilizzando il grafico in tempo reale.

Quali sono i prezzi più bassi delle azioni Aimei Health Technology Co., Ltd.?

Il prezzo più basso di Aimei Health Technology Co., Ltd. (AFJKR) nel corso dell'anno è stato 0.1001. Confrontandolo con gli attuali 0.4000 e 0.1001 - 0.4346 si evidenziano potenziali punti di ingresso a lungo termine. Guarda AFJKR muoversi sul grafico in tempo reale per maggiori dettagli.

Quando è avvenuto il frazionamento azionario di AFJKR?

Aimei Health Technology Co Ltd - Right ha attraversato storicamente divisioni azionarie. Questi cambiamenti, dopo le azioni aziendali sono visibili in , 0.3800 e 65.29%.

Intervallo Giornaliero
0.3200 0.4346
Intervallo Annuale
0.1001 0.4346
Chiusura Precedente
0.3800
Apertura
0.3200
Bid
0.4000
Ask
0.4030
Minimo
0.3200
Massimo
0.4346
Volume
213
Variazione giornaliera
5.26%
Variazione Mensile
43.37%
Variazione Semestrale
11.11%
Variazione Annuale
65.29%
30 settembre, martedì
10:00
USD
Discorso del Governatore della Fed Jefferson
Agire
Fcst
Prev
13:00
USD
S&amp;P/CS HPI Composite-20 anni su 20
Agire
Fcst
1.7%
Prev
2.1%
13:00
USD
S&amp;P/CS HPI Composite-20 non destagionalizzato m/m
Agire
Fcst
-0.4%
Prev
0.0%
13:45
USD
MNI Chicago Business Barometer
Agire
Fcst
45.8
Prev
41.5
14:00
USD
Offerte di lavoro JOLTS
Agire
Fcst
7.326 M
Prev
7.181 M
14:00
USD
Indicatore di Fiducia dei Consumatori
Agire
Fcst
100.7
Prev
97.4