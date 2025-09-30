- Panoramica
AFJKR: Aimei Health Technology Co Ltd - Right
Il tasso di cambio AFJKR ha avuto una variazione del 5.26% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 0.3200 e ad un massimo di 0.4346.
Segui le dinamiche di Aimei Health Technology Co Ltd - Right. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
Domande Frequenti
Qual è il prezzo delle azioni AFJKR oggi?
Oggi le azioni Aimei Health Technology Co Ltd - Right sono prezzate a 0.4000. Viene scambiato all'interno di 5.26%, la chiusura di ieri è stata 0.3800 e il volume degli scambi ha raggiunto 213. Il grafico dei prezzi in tempo reale di AFJKR mostra questi aggiornamenti.
Le azioni Aimei Health Technology Co Ltd - Right pagano dividendi?
Aimei Health Technology Co Ltd - Right è attualmente valutato a 0.4000. La politica dei dividendi dipende dall'azienda, mentre gli investitori osservano anche 65.29% e USD. Visualizza il grafico in tempo reale per monitorare i movimenti di AFJKR.
Come acquistare azioni AFJKR?
Puoi acquistare azioni Aimei Health Technology Co Ltd - Right al prezzo attuale di 0.4000. Gli ordini vengono solitamente effettuati in prossimità di 0.4000 o 0.4030, mentre 213 e 25.00% mostrano l'attività del mercato. Segui oggi stesso gli aggiornamenti di AFJKR sul grafico in tempo reale.
Come investire in azioni AFJKR?
Investire in Aimei Health Technology Co Ltd - Right implica considerare l'intervallo annuale 0.1001 - 0.4346 e il prezzo attuale 0.4000. Molti confrontano 43.37% e 11.11% prima di effettuare ordini su 0.4000 o 0.4030. Esplora in tempo reale il grafico dei prezzi di AFJKR con le variazioni giornaliere.
Quali sono i prezzi più alti delle azioni Aimei Health Technology Co., Ltd.?
Il prezzo massimo di Aimei Health Technology Co., Ltd. nell'ultimo anno è stato 0.4346. All'interno di 0.1001 - 0.4346, il titolo ha subito notevoli fluttuazioni e il confronto con 0.3800 aiuta a individuare i livelli di resistenza. Traccia l'andamento di Aimei Health Technology Co Ltd - Right utilizzando il grafico in tempo reale.
Quali sono i prezzi più bassi delle azioni Aimei Health Technology Co., Ltd.?
Il prezzo più basso di Aimei Health Technology Co., Ltd. (AFJKR) nel corso dell'anno è stato 0.1001. Confrontandolo con gli attuali 0.4000 e 0.1001 - 0.4346 si evidenziano potenziali punti di ingresso a lungo termine. Guarda AFJKR muoversi sul grafico in tempo reale per maggiori dettagli.
Quando è avvenuto il frazionamento azionario di AFJKR?
Aimei Health Technology Co Ltd - Right ha attraversato storicamente divisioni azionarie. Questi cambiamenti, dopo le azioni aziendali sono visibili in , 0.3800 e 65.29%.
