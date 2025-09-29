- 概要
AFJKR: Aimei Health Technology Co Ltd - Right
AFJKRの今日の為替レートは、5.26%変化しました。日中、通貨は1あたり0.3200の安値と0.4346の高値で取引されました。
Aimei Health Technology Co Ltd - Rightダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
よくあるご質問
AFJKR株の現在の価格は？
Aimei Health Technology Co Ltd - Rightの株価は本日0.4000です。5.26%内で取引され、前日の終値は0.3800、取引量は213に達しました。AFJKRのライブ価格チャートで最新情報を確認できます。
Aimei Health Technology Co Ltd - Rightの株は配当を出しますか？
Aimei Health Technology Co Ltd - Rightの現在の価格は0.4000です。配当方針は会社によりますが、投資家は65.29%やUSDにも注目します。AFJKRの動きはライブチャートで確認できます。
AFJKR株を買う方法は？
Aimei Health Technology Co Ltd - Rightの株は現在0.4000で購入可能です。注文は通常0.4000または0.4030付近で行われ、213や25.00%が市場の動きを示します。AFJKRの最新情報はライブチャートで確認できます。
AFJKR株に投資する方法は？
Aimei Health Technology Co Ltd - Rightへの投資では、年間の値幅0.1001 - 0.4346と現在の0.4000を考慮します。注文は多くの場合0.4000や0.4030で行われる前に、43.37%や11.11%と比較されます。AFJKRの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。
Aimei Health Technology Co., Ltd.の株の最高値は？
Aimei Health Technology Co., Ltd.の過去1年の最高値は0.4346でした。0.1001 - 0.4346内で株価は大きく変動し、0.3800と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。Aimei Health Technology Co Ltd - Rightのパフォーマンスはライブチャートで確認できます。
Aimei Health Technology Co., Ltd.の株の最低値は？
Aimei Health Technology Co., Ltd.(AFJKR)の年間最安値は0.1001でした。現在の0.4000や0.1001 - 0.4346と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。AFJKRの動きはライブチャートで確認できます。
AFJKRの株式分割はいつ行われましたか？
Aimei Health Technology Co Ltd - Rightは過去に株式分割を行っています。これらの変化は、、0.3800、65.29%に企業行動後の影響として反映されます。
- 以前の終値
- 0.3800
- 始値
- 0.3200
- 買値
- 0.4000
- 買値
- 0.4030
- 安値
- 0.3200
- 高値
- 0.4346
- 出来高
- 213
- 1日の変化
- 5.26%
- 1ヶ月の変化
- 43.37%
- 6ヶ月の変化
- 11.11%
- 1年の変化
- 65.29%
