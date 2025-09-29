Aimei Health Technology Co Ltd - Rightの現在の価格は0.4000です。配当方針は会社によりますが、投資家は65.29%やUSDにも注目します。AFJKRの動きはライブチャートで確認できます。

Aimei Health Technology Co Ltd - Rightへの投資では、年間の値幅0.1001 - 0.4346と現在の0.4000を考慮します。注文は多くの場合0.4000や0.4030で行われる前に、43.37%や11.11%と比較されます。AFJKRの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。

Aimei Health Technology Co., Ltd.の過去1年の最高値は0.4346でした。0.1001 - 0.4346内で株価は大きく変動し、0.3800と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。Aimei Health Technology Co Ltd - Rightのパフォーマンスはライブチャートで確認できます。

Aimei Health Technology Co., Ltd.の株の最低値は？

Aimei Health Technology Co., Ltd.(AFJKR)の年間最安値は0.1001でした。現在の0.4000や0.1001 - 0.4346と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。AFJKRの動きはライブチャートで確認できます。