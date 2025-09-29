AFJKR股票今天的价格是多少？ Aimei Health Technology Co Ltd - Right股票今天的定价为0.4000。它在5.26%范围内交易，昨天的收盘价为0.3800，交易量达到213。AFJKR的实时价格图表显示了这些更新。

Aimei Health Technology Co Ltd - Right股票是否支付股息？ Aimei Health Technology Co Ltd - Right目前的价值为0.4000。股息政策取决于公司，而投资者也会关注65.29%和USD。实时查看图表以跟踪AFJKR走势。

如何购买AFJKR股票？ 您可以以0.4000的当前价格购买Aimei Health Technology Co Ltd - Right股票。订单通常设置在0.4000或0.4030附近，而213和25.00%显示市场活动。立即关注AFJKR的实时图表更新。

如何投资AFJKR股票？ 投资Aimei Health Technology Co Ltd - Right需要考虑年度范围0.1001 - 0.4346和当前价格0.4000。许多人在以0.4000或0.4030下订单之前，会比较43.37%和。实时查看AFJKR价格图表，了解每日变化。

Aimei Health Technology Co., Ltd.股票的最高价格是多少？ 在过去一年中，Aimei Health Technology Co., Ltd.的最高价格是0.4346。在0.1001 - 0.4346内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Aimei Health Technology Co Ltd - Right的绩效。

Aimei Health Technology Co., Ltd.股票的最低价格是多少？ Aimei Health Technology Co., Ltd.（AFJKR）的最低价格为0.1001。将其与当前的0.4000和0.1001 - 0.4346进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看AFJKR在图表上的实时走势以获取更多详细信息。