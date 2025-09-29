报价部分
AFJKR: Aimei Health Technology Co Ltd - Right

0.4000 USD 0.0200 (5.26%)
版块: 其他交易品种 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar

今日AFJKR汇率已更改5.26%。当日，交易品种以低点0.3200和高点0.4346进行交易。

关注Aimei Health Technology Co Ltd - Right动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

常见问题解答

AFJKR股票今天的价格是多少？

Aimei Health Technology Co Ltd - Right股票今天的定价为0.4000。它在5.26%范围内交易，昨天的收盘价为0.3800，交易量达到213。AFJKR的实时价格图表显示了这些更新。

Aimei Health Technology Co Ltd - Right股票是否支付股息？

Aimei Health Technology Co Ltd - Right目前的价值为0.4000。股息政策取决于公司，而投资者也会关注65.29%和USD。实时查看图表以跟踪AFJKR走势。

如何购买AFJKR股票？

您可以以0.4000的当前价格购买Aimei Health Technology Co Ltd - Right股票。订单通常设置在0.4000或0.4030附近，而213和25.00%显示市场活动。立即关注AFJKR的实时图表更新。

如何投资AFJKR股票？

投资Aimei Health Technology Co Ltd - Right需要考虑年度范围0.1001 - 0.4346和当前价格0.4000。许多人在以0.4000或0.4030下订单之前，会比较43.37%和。实时查看AFJKR价格图表，了解每日变化。

Aimei Health Technology Co., Ltd.股票的最高价格是多少？

在过去一年中，Aimei Health Technology Co., Ltd.的最高价格是0.4346。在0.1001 - 0.4346内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Aimei Health Technology Co Ltd - Right的绩效。

Aimei Health Technology Co., Ltd.股票的最低价格是多少？

Aimei Health Technology Co., Ltd.（AFJKR）的最低价格为0.1001。将其与当前的0.4000和0.1001 - 0.4346进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看AFJKR在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

AFJKR股票是什么时候拆分的？

Aimei Health Technology Co Ltd - Right历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、0.3800和65.29%中可见。

日范围
0.3200 0.4346
年范围
0.1001 0.4346
前一天收盘价
0.3800
开盘价
0.3200
卖价
0.4000
买价
0.4030
最低价
0.3200
最高价
0.4346
交易量
213
日变化
5.26%
月变化
43.37%
6个月变化
11.11%
年变化
65.29%
