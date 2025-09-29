AFJKR: Aimei Health Technology Co Ltd - Right
今日AFJKR汇率已更改5.26%。当日，交易品种以低点0.3200和高点0.4346进行交易。
关注Aimei Health Technology Co Ltd - Right动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
常见问题解答
AFJKR股票今天的价格是多少？
Aimei Health Technology Co Ltd - Right股票今天的定价为0.4000。它在5.26%范围内交易，昨天的收盘价为0.3800，交易量达到213。AFJKR的实时价格图表显示了这些更新。
Aimei Health Technology Co Ltd - Right股票是否支付股息？
Aimei Health Technology Co Ltd - Right目前的价值为0.4000。股息政策取决于公司，而投资者也会关注65.29%和USD。实时查看图表以跟踪AFJKR走势。
如何购买AFJKR股票？
您可以以0.4000的当前价格购买Aimei Health Technology Co Ltd - Right股票。订单通常设置在0.4000或0.4030附近，而213和25.00%显示市场活动。立即关注AFJKR的实时图表更新。
如何投资AFJKR股票？
投资Aimei Health Technology Co Ltd - Right需要考虑年度范围0.1001 - 0.4346和当前价格0.4000。许多人在以0.4000或0.4030下订单之前，会比较43.37%和。实时查看AFJKR价格图表，了解每日变化。
Aimei Health Technology Co., Ltd.股票的最高价格是多少？
在过去一年中，Aimei Health Technology Co., Ltd.的最高价格是0.4346。在0.1001 - 0.4346内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Aimei Health Technology Co Ltd - Right的绩效。
Aimei Health Technology Co., Ltd.股票的最低价格是多少？
Aimei Health Technology Co., Ltd.（AFJKR）的最低价格为0.1001。将其与当前的0.4000和0.1001 - 0.4346进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看AFJKR在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
AFJKR股票是什么时候拆分的？
Aimei Health Technology Co Ltd - Right历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、0.3800和65.29%中可见。
- 前一天收盘价
- 0.3800
- 开盘价
- 0.3200
- 卖价
- 0.4000
- 买价
- 0.4030
- 最低价
- 0.3200
- 最高价
- 0.4346
- 交易量
- 213
- 日变化
- 5.26%
- 月变化
- 43.37%
- 6个月变化
- 11.11%
- 年变化
- 65.29%
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 实际值
- 4.0%
- 预测值
- 2.0%
- 前值
- -0.3%
- 实际值
-
- 预测值
- 前值