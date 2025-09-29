- Panorámica
- Acciones
- Divisas
- Criptomonedas
- Metales
- Índices
- Mercancías
AFJKR: Aimei Health Technology Co Ltd - Right
El tipo de cambio de AFJKR de hoy ha cambiado un 5.26%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 0.3200, mientras que el máximo ha alcanzado 0.4346.
Siga la dinámica de la pareja de divisas Aimei Health Technology Co Ltd - Right. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Preguntas frecuentes
¿Cuál es el precio de las acciones de AFJKR hoy?
Aimei Health Technology Co Ltd - Right (AFJKR) se evalúa hoy en 0.4000. El instrumento se negocia dentro de 5.26%; el cierre de ayer ha sido 0.3800 y el volumen comercial ha alcanzado 213. Toda la dinámica se puede monitorear en el gráfico de precios AFJKR en tiempo real.
¿Se pagan dividendos en acciones de Aimei Health Technology Co Ltd - Right?
Aimei Health Technology Co Ltd - Right se evalúa actualmente en 0.4000. La política de dividendos depende de la compañía, y los inversores también monitorean 65.29% y USD. Monitoree los movimientos de AFJKR en el gráfico en tiempo real.
¿Cómo comprar acciones de AFJKR?
Puede comprar acciones de Aimei Health Technology Co Ltd - Right (AFJKR) al precio actual de 0.4000. Las órdenes generalmente se colocan cerca de 0.4000 o 0.4030, mientras que 213 y 25.00% muestran la actividad del mercado. Monitoree los cambios de AFJKR en el gráfico en tiempo real.
¿Cómo invertir en acciones de AFJKR?
Invertir en Aimei Health Technology Co Ltd - Right implica tener en cuenta el rango anual 0.1001 - 0.4346 y el precio actual 0.4000. Muchos comparan 43.37% y 11.11% antes de colocar órdenes en 0.4000 o 0.4030. Estudie los cambios diarios de precios de AFJKR en el gráfico en tiempo real.
¿Cuáles son los precios más altos de las acciones de Aimei Health Technology Co., Ltd.?
El precio más alto de Aimei Health Technology Co., Ltd. (AFJKR) en el último año ha sido 0.4346. Las acciones han fluctuado notablemente dentro de 0.1001 - 0.4346, una comparación con 0.3800 ayuda a revelar los niveles de resistencia. Monitoree la dinámica de Aimei Health Technology Co Ltd - Right en el gráfico en tiempo real.
¿Cuáles son los precios más bajos de las acciones de Aimei Health Technology Co., Ltd.?
El precio más bajo de Aimei Health Technology Co., Ltd. (AFJKR) para el año ha sido 0.1001. La comparación con los actuales 0.4000 y 0.1001 - 0.4346 muestra posibles puntos de entrada a largo plazo. Estudie los movimientos de AFJKR en detalle en el gráfico en tiempo real.
¿Cuándo se ha producido la división de acciones de AFJKR?
En el pasado, Aimei Health Technology Co Ltd - Right ha pasado por una división de acciones. Estos cambios son visibles en , 0.3800 y 65.29% después de las acciones corporativas.
- Cierres anteriores
- 0.3800
- Open
- 0.3200
- Bid
- 0.4000
- Ask
- 0.4030
- Low
- 0.3200
- High
- 0.4346
- Volumen
- 213
- Cambio diario
- 5.26%
- Cambio mensual
- 43.37%
- Cambio a 6 meses
- 11.11%
- Cambio anual
- 65.29%
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- Act.
- 4.0%
- Pronós.
- 2.0%
- Prev.
- -0.3%
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.