AEVAW: Aeva Technologies, Inc.
A taxa do AEVAW para hoje mudou para 3.67%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 0.2800 e o mais alto foi 0.2800.
Veja a dinâmica do par de moedas Aeva Technologies, Inc.. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
Perguntas frequentes
Qual é o preço das ações de AEVAW hoje?
Hoje Aeva Technologies, Inc. (AEVAW) está avaliado em 0.2800. O instrumento é negociado dentro de 3.67%, o fechamento de ontem foi 0.2701, e o volume de negociação atingiu 3. Toda a dinâmica pode ser acompanhada no gráfico de preços de AEVAW em tempo real.
As ações de Aeva Technologies, Inc. pagam dividendos?
Atualmente Aeva Technologies, Inc. está avaliado em 0.2800. A política de dividendos depende da empresa, enquanto investidores também acompanham 250.00% e USD. Monitore os movimentos de AEVAW no gráfico em tempo real.
Como comprar ações de AEVAW?
Você pode comprar ações de Aeva Technologies, Inc. (AEVAW) pelo preço atual 0.2800. Ordens geralmente são executadas perto de 0.2800 ou 0.2830, enquanto 3 e 0.00% mostram a atividade do mercado. Monitore as mudanças de AEVAW no gráfico em tempo real.
Como investir em ações de AEVAW?
Investir em Aeva Technologies, Inc. envolve considerar a faixa anual 0.0500 - 1.2150 e o preço atual 0.2800. Muitos comparam -29.45% e 188.96% antes de enviar ordens em 0.2800 ou 0.2830. Estude as mudanças diárias de preço de AEVAW no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais altos das ações Aeva Technologies, Inc.?
O maior preço de Aeva Technologies, Inc. (AEVAW) no último ano foi 1.2150. As ações oscilaram bastante dentro de 0.0500 - 1.2150, e a comparação com 0.2701 ajuda a identificar resistências. Monitore a dinâmica de Aeva Technologies, Inc. no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais baixos das ações Aeva Technologies, Inc.?
O menor preço de Aeva Technologies, Inc. (AEVAW) no ano foi 0.0500. A comparação com o preço atual 0.2800 e 0.0500 - 1.2150 mostra possíveis pontos de entrada de longo prazo. Estude os movimentos de AEVAW em detalhes no gráfico em tempo real.
Quando ocorreu o desdobramento das ações de AEVAW?
No passado Aeva Technologies, Inc. passou por um desdobramento de ações. Essas mudanças aparecem em , 0.2701 e 250.00% após os eventos corporativos.
- Fechamento anterior
- 0.2701
- Open
- 0.2800
- Bid
- 0.2800
- Ask
- 0.2830
- Low
- 0.2800
- High
- 0.2800
- Volume
- 3
- Mudança diária
- 3.67%
- Mudança mensal
- -29.45%
- Mudança de 6 meses
- 188.96%
- Mudança anual
- 250.00%
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- Atu.
-
- Projeç.
- 1.7%
- Prév.
- 2.1%
- Atu.
-
- Projeç.
- -0.4%
- Prév.
- 0.0%
- Atu.
-
- Projeç.
- 45.8
- Prév.
- 41.5
- Atu.
-
- Projeç.
- 7.326 milh
- Prév.
- 7.181 milh
- Atu.
-
- Projeç.
- 100.7
- Prév.
- 97.4